Samsung sta lavorando allo sviluppo di Galaxy Ring 2, la nuova generazione di anello smart realizzata dal produttore coreano. Il device è pensato per migliorare alcuni aspetti della precedente generazione soprattutto in termini di comfort e funzionalità.

Al momento, i dettagli disponibili su questo nuovo dispositivo sono molto pochi e possiamo basarci solo su alcune indiscrezioni emerse grazie ad un nuovo report. Il team di Elegant Hoopoe ha scovato un nuovo brevetto che potrebbe essere sfruttato da Samsung sul Galaxy Ring 2.

In particolare, il brevetto descrive una funzione di ridimensionamento che permette all’anello di adattarsi perfettamente alle dita degli utenti. Samsung per la prima generazione dell’anello smart ha realizzato diverse misure per rispondere alle differenze innate tra gli utenti.

Galaxy Ring 2, l’anello smart di Samsung promette miglioramenti in termini di comfort e funzionalità rispetto alla generazione precedente

Con la seconda generazione di Galaxy Ring, invece, questo problema potrebbe essere superato garantendo una vestibilità perfetta e confortevole a ciascun utilizzatore. Attraverso un meccanismo di ridimensionamento automatico e dinamico, l’anello si adatterà alle dita garantendo sempre una presa perfetta.

In questo modo, gli utenti non avranno problemi di vestibilità con un anello troppo stretto o largo e non dovranno temere che questo possa scivolare durante l’attività. Inoltre, avendo un anello perfettamente aderente al dito senza giochi, sarà possibile migliorare il livello di monitoraggio dei parametri vitali, offrendo informazioni sempre precise.

Il brevetto depositato da Samsung si basa su varie soluzioni che operano in sinergia. Uno strato di materiale elastico interno permette di adattarsi alla forma del dito mentre il sistema di supporto impedisce che il materiale si espanda eccessivamente. Infine, i fermagli mantengono salda la struttura dell’anello intorno al dito per ottimizzare il rilevamento dei dati sulla salute.

Resta da chiarire se Samsung utilizzerà questo brevetto per la realizzazione del Galaxy Ring 2 o se si tratta solo di una idea da applicare sulle prossime generazioni dell’anello smart