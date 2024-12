Secondo le indiscrezioni, sembrerebbe che l’anello intelligente di Samsung, il Galaxy Ring, sarà presto disponibile in due nuove taglie: difatti, entrambe le nuove taglie sono “verso l’alto”, nel senso che riguarderanno dita più grandi di quanto visto finora. Nel dettaglio:

Taglia 14: diametro interno 23 mm

Taglia 15: diametro interno 23,8 mm

Come abbiamo visto con le precedenti varianti, il codice modello del dispositivo cambia in base alla taglia, così il Galaxy Ring da 14 sarà SM-Q514, mentre quello da 15 sarà SM-Q515, e così via. Naturalmente non sono previste altre variazioni dal punto di vista di scheda e caratteristiche tecniche. Invece, il peso, sempre secondo le indiscrezioni è di 23 sia per la taglia 14 che per la taglia 15.

È quantomeno curioso che queste due taglie aggiuntive arrivino a così tanto tempo di distanza da quelle iniziali. Viene un po’ da chiedersi se c’è stato qualche intoppo in fase di realizzazione, perché da un punto di vista commerciale sembra una scelta piuttosto difficile da giustificare. In ogni caso, tutte queste informazioni rimangono per ora non confermate, vedremo quando Samsung deciderà di ufficializzarle. Le occasioni durante il mese di gennaio non dovrebbero mancare, anzi, tutt’altro: non solo nei primi giorni ci sarà il CES 2025 a Las Vegas, ma un paio di settimane dopo è previsto il lancio degli smartphone Galaxy top di gamma di prossima generazione, i Galaxy S25.

Ecco le specifiche

Ecco le specifiche dei due nuovi Galaxy Ring:

Samsung Galaxy Ring taglia 14 : SM-Q514, peso da 3,2 grammi e diametro interno di 23 mm

: SM-Q514, peso da 3,2 grammi e diametro interno di 23 mm Samsung Galaxy Ring taglia 15: SM-Q515, peso da 3,2 grammi e diametro interno di 23,8 mm

È possibile che i due device arrivino a metà gennaio, magari durante lo stesso evento di presentazione dei Samsung Galaxy S25. Secondo alcune indiscrezioni novembre, i nuovi smartphone del colosso coreano verranno messi in vendita il 22 gennaio 2025, perciò possiamo aspettarci che le due nuove taglie di Galaxy Ring arrivino nella medesima data. Altrimenti, i device potrebbero essere lanciati al CES 2025, in programma tra l’8 e l’11 gennaio. Sono attese novità importanti.