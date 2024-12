Alpine A390: la nuova sportiva elettrica che incanta

Alpine A390 è pronta a sfidare la strada con un look che non passa inosservato. A partire dal concept Alpenglow, l’auto presenta una firma luminosa unica, segno di una nuova era. Il frontale, privo del tradizionale motore endotermico, regala un design aerodinamico perfetto per migliorare efficienza e autonomia. Non è solo però una questione di estetica, anche se ovviamente ha il suo perché. Questa scelta ponderata ed ingegneristica ottimizza i consumi, facendo della Alpine A390 una vera sportiva ecologica. Ma quanto riuscirà davvero a riscrivere il futuro delle auto elettriche? L’abitacolo, pur mantenendo l’essenza sportiva del marchio, sarà meno futuristico rispetto al concept nella sua totalità. Il cockpit a forma triangolare e il volante ispirato alla Formula 1 lasceranno spazio a un design più tradizionale, ma sempre orientato al piacere di guida. Tra i comfort non mancheranno gli ormai onnipresenti schermi digitali per la strumentazione e il sistema infotainment, ma l’esperienza stavolta sarà incentrata sulla strada e sul piacere di guida.

Performance mozzafiato sotto il cofano della ruggente Alpine

Sarà la Alpine A390 la regina delle sportive elettriche? Con un motore da circa 600 CV nella sua versione top, la A390 promette prestazioni da urlo. La trazione integrale con motori su entrambe le assi garantirà una guida sportiva e dinamica. Le versioni più performanti saranno sicuramente in grado di rivaleggiare con le migliori in termini di agilità e potenza. Il futuro delle auto elettriche sarà davvero come immaginato da Alpine?

Nonostante le voci, ancora poco è stato rivelato sui dettagli tecnici e sulle specifiche delle versioni meno potenti, ma è già chiaro che l’A390 avrà tutte le carte in regola per diventare una delle più attese novità del 2025. Quando arriverà sul mercato, il marchio francese avrà sicuramente conquistato un nuovo pubblico appassionato di elettriche sportive. Riuscirà a battere la grande concorrenza elettrica che diviene ogni giorno più agguerrita? Tra qualche mese lo scopriremo.