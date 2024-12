Se siete interessati ad attivare una nuova promozione sul vostro numero di cellulare, un provider che sicuramente merita tutta la vostra attenzione è rappresentato senza dubbio da ho mobile, Quest’ultimo da tantissimi anni, vanta offerte davvero importanti, il provider in questione è stato infatti uno dei primi a offrire promozioni caratterizzate da prezzi decisamente competitivi e con tantissimi giga di Internet per navigare senza nessun tipo di preoccupazione.

Quest’ultimo dunque si impegna da tanti anni a garantire ai propri clienti la possibilità di scegliere tra un insieme di promozioni decisamente competitive e caratterizzate da caratteristiche in grado di accontentare chiunque venendo incontro anche alle proprie necessità economiche che ovviamente fanno la differenza in un mercato come quello della telefonia.

come se non bastasse il provider in questione per risultare competitivo al massimo, da qualche mese ha attivato anche la connettività 5G in modo da garantire anche la massima velocità disponibile sul mercato a tutti i propri clienti, ovviamente per l’occasione il provider ha lanciato delle promozioni specifiche che includono il 5G fin da subito, scopriamo insieme di cosa si tratta.

Un’ottima promozione

Attualmente sul sito ufficiale del provider viola è disponibile la promozione caratterizzata da 200 GB di Internet in connettività 5G con minuti ed SMS limitati al prezzo di 9,99 € al mese, si tratta di una delle promozioni più convenienti attualmente disponibili nel mercato della telefonia dal momento che offre davvero tantissimi giga al massimo della velocità disponibile, l’unico dettaglio da prendere in considerazione è rappresentato dal prezzo di attivazione che ammonta a 2,99 € ma solo per gli utenti che decidono di effettuare la portabilità da un operatore virtuale che deve essere presente all’interno di una lista di provider telefonici supportati.

In caso contrario, invece il costo di attivazione salirà a 29,90 € diventando decisamente troppo oneroso e poco conveniente per chi decide di attivare la promozione.