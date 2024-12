Nuova Tesla Model Y 2025: il restyling atteso da tutti

La Tesla Model Y è pronta a presentarsi in una veste rinnovata nel 2025. Il progetto di restyling, denominato “Juniper”, segna un’importante evoluzione per il SUV elettrico più venduto al mondo. Le foto spia confermano un design aggiornato, capace di distinguersi dai modelli precedenti. Il frontale sarà caratterizzato da fari sdoppiati, un’innovazione rispetto all’attuale versione e diversa anche dalla nuova Model 3. Una striscia luminosa orizzontale attraverserà l’intera parte anteriore, enfatizzando la modernità del design. Anche il posteriore non sarà da meno: i gruppi ottici saranno uniti da una barra luminosa, una scelta che sottolinea lo stile minimalista e futuristico. Le modifiche non riguardano solo l’estetica. La versione aggiornata punta a migliorare l’esperienza degli utenti grazie a nuove configurazioni. Tra queste, l’attesa variante a 6 posti con tre file da due sedili promette di ampliare le opzioni per le famiglie e i viaggiatori.

Interni, tecnologia e novità per i powertrain per la Tesla new style

L’abitacolo della nuova Tesla Model Y riprenderà molti elementi del restyling della Tesla Model 3. Ci saranno sedili più confortevoli e un volante ridisegnato che salteranno all’occhio. Attira l’attenzione anche il display da 8 pollici per i passeggeri posteriori. Tali aggiornamenti miglioreranno di gran lunga il modo in cui si viaggia e la comodità di guidatori e passeggeri, anche nei tratti lunghi. La tecnologia aiuterà a rendere tutto più easy. Ci saranno poi anche miglioramenti per i powertrain. Questi potrebbero incrementare l’efficienza e le prestazioni complessive del veicolo. La produzione a quanto sembra, inizierà tra pochissimo, a gennaio, presso la Gigafactory di Shanghai. Si partirà precisamente con il modello a 5 posti. La variante a 6 posti, invece, arriverà più tardi, probabilmente verso la fine dell’anno.

Perché tanta attesa per questo modello? La risposta è semplice. La Tesla Model Y è uno dei SUV elettrici più popolari al mondo. Con queste novità, il marchio di Elon Musk punta a consolidare il suo successo commerciale. Vuol anche soddisfare ancora, come ormai fa da tempo, le esigenze di una clientela sempre più esigente. Le informazioni ufficiali arriveranno presto. Nel frattempo, la curiosità cresce attorno a un’auto che si preannuncia ancora una volta protagonista del mercato elettrico.