E’ arrivato il momento di iniziare a pensare di acquistare la Xiaomi Mi Band 9, la piccola smartband dell’azienda cinese può essere vostra in questo periodo con un risparmio che nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere, infatti gli utenti spendono poco più di 35 euro per il suo acquisto, con consegna a domicilio in tempi veramente ridottissimi.

La Mi Band 9 è caratterizzata dalla presenza di un display AMOLED da 1,62 pollici di diagonale, dalla forma ovalizzata (quindi più allungata rispetto alla classica rotonda), con cornice metallica ad accrescerne sicuramente il valore e l’estetica. Uno degli aspetti su cui ha puntato maggiormente Xiaomi è la personalizzazione, infatti è possibile scegliere tra oltre 200 quadranti, con anche organizzazione perfetta delle varie schede mostrate a schermo, in modo da poter “cucire” la smartband secondo le proprie esigenze e necessità.

Xiaomi Mi Band 9: occasione imperdibile su Amazon

Uno degli smartwatch, o meglio definita smartband, più economici in circolazione, poichè a tutti gli effetti gli utenti si ritrovano a poter spendere solamente 36,09 euro per il suo acquisto, con la consegna a domicilio avvenuta in pochissimi giorni, sfruttando al solito la garanzia legale della durata di 2 anni, che copre ogni difetto di fabbrica che si potrebbe riscontare in fase di utilizzo. Compratelo premendo il seguente link.

L’autonomia, tra le varie cose, è sicuramente uno dei suoi punti di forza, essendo comunque in grado di raggiungere fino a 21 giorni di utilizzo continuativo, anche sfruttando ad esempio il chip GPS integrato. Il prodotto, a differenza di quanto si potrebbe pensare, è completamente impermeabile fino a 5ATM, senza l’ausilio o l’utilizzo di componenti esterne, ovvero accessori da collegare fisicamente al device stesso. Non mancano all’appello tutte le funzioni che ci saremmo aspettati di vedere nel prodotto.