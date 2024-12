Fra poche settimane il colosso sudcoreano Samsung terra il suo importante evento di presentazione ufficiale denominata Unpacked. Durante questo evento, l’azienda toglierà i veli sulla sua nuova serie di smartphone top di gamma Samsung Galaxy S25. Rispetto al passato, sappiamo da alcune settimane che ci sarà anche un modello inedito noto con il nome di Samsung Galaxy S25 Slim. A quanto pare, però, questo modello sarà annunciato in seguito, non insieme agli altri modelli.

Samsung Galaxy S25 Slim non sarà annunciato assieme agli altri modelli

Stando a quanto è emerso nelle ultime ore, il prossimo Samsung Galaxy S25 Slim non sarà annunciato assieme agli altri device di questa serie. Come già accennato in apertura, infatti, gli altri modelli della serie Samsung Galaxy S25 saranno annunciati a breve, ovvero a gennaio durante il noto evento di presentazione ufficiale Unpacked.

Questo almeno è quanto è stato rivelato in queste ore. In particolare, è emerso in rete un report riguardante i primi device che riceveranno il nuovo aggiornamento del software del colosso sudcoreano Samsung, ovvero la nuova One UI in versione 7.0, assieme all’ultima release del software di casa Google, ovvero Android 15.

Su questo report, non è stato riportato il nome del modello Samsung Galaxy S25 Slim e questo non fa altro che indicarci che il suo debutto sul mercato è ancora lontano. Stando a dei rumors e indiscrezioni emersi nelle scorse settimane, infatti, questo smartphone sarà annunciato tra aprile 2025 e giugno 2025. Ricordiamo che per il momento si tratta sempre di rumors, dovremo attendere per avere conferme ufficiali da parte del colosso sudcoreano Samsung.

Ricordiamo che fino ad ora sono già emerse informazioni riguardanti le presunte specifiche tecniche. Secondo quanto è emerso, a bordo del nuovo device ci sarà un ampio display con una diagonale da 6.66 pollici. Per quanto riguarda le prestazioni, sappiamo che a bordo ci sarà il soc Snapdragon 8 Elite.