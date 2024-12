Kena Mobile è la scelta perfetta per tutti gli utenti che cercano un piano tariffario affidabile e di qualità per i propri dispositivi mobili. Tra le sue offerte più vantaggiose, spicca quella a soli 4,99 euro al mese. Quest’ultima è dedicata a chi passa a Kena da operatori selezionati. Come Iliad, Poste Mobile, Ho, Tiscali e altri gestori virtuali. Nel dettaglio, la promozione include chiamate illimitate e 200 SMS. Al pacchetto tariffario si aggiungono anche 100 GB di internet in 4G. Il tutto senza costi di attivazione. Inoltre, la SIM viene spedita gratuitamente direttamente a casa e il primo mese incluso.

Kena Mobile: i vantaggi della nuova promo

La semplicità dell’offerta è uno dei suoi punti di forza. Non ci sono costi inattesi o brutte sorprese nella propria bolletta. La procedura di attivazione è facile e veloce, e richiede solo pochi minuti. Una volta ricevuta la SIM, basterà completare la video identificazione per iniziare a utilizzare i servizi offerti. Per chi sceglie di mantenere il proprio numero, la portabilità viene completata entro circa tre giorni lavorativi.

Kena Mobile si appoggia alla rete TIM. Ciò rende l’offerta particolarmente appetibile per chi desidera un servizio di qualità senza rinunciare a un prezzo contenuto di Kena Mobile. Inoltre, con un canone mensile così competitivo, i vantaggi sono numerosi.

La promozione a 4,99 euro al mese di Kena Mobile è disponibile ancora per pochissimi giorni. Il consiglio per tutti gli utenti interessati è quello di procedere il prima possibile. Solo in tal modo è possibile approfittare di un’ottima opportunità. Si tratta di un’occasione imperdibile per tutti coloro che vogliono cambiare operatore. Se si sta cercando un’alternativa affidabile per il proprio piano telefonico, Kena Mobile è la soluzione ideale. Per scoprire tutti i benefici messi a disposizione da questa offerta basta recarsi sul sito web ufficiale dell’operatore e selezionare la pagina dedicata.