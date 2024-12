La Rolls -Royce Cullinan Series II, simbolo dell’eleganza automobilistica, è stata trasformata da Mansory in un SUV capace di unire grandezza e sportività. Il preparatore tedesco ha rivoluzionato l’estetica del veicolo con interventi mirati, donandogli una personalità audace. I nuovi paraurti sono arricchiti da prese d’aria ampliate e un diffusore posteriore. Mentre terminali di scarico aggiornati e dettagli in carbonio forgiato contribuiscono a creare un look aggressivo.

Rolls -Royce Cullinan Series II: prestazioni al massimo grazie a Mansory

Il logo Mansory compare su diversi punti della carrozzeria, sostituendo quello Rolls -Royce. Ma senza toccare la celebre statuetta Spirit of Ecstasy. La quale resta ancorata al cofano. L’intervento estetico è completato da cerchi in lega da 24 pollici di colore scuro. Perfetti per sottolineare l’inedito carattere del SUV. Mansory offre inoltre due tonalità di colore, nero e grigio, per un risultato che equilibra eleganza e dinamismo. Questa trasformazione non solo esalta il prestigio della Cullinan, ma rivoluziona il concetto di SUV di lusso.

Ma non si tratta solo di estetica. Mansory ha lavorato anche sul cuore della Cullinan. Il motore V12 è stato migliorato per raggiungere una potenza di 710 cavalli e una coppia di 1.050Nm. Simili miglioramenti, uniti a un impianto di scarico personalizzato, garantiscono un’esperienza di guida unica per un veicolo di questa categoria. Il risultato è un SUV che unisce prestazioni straordinarie e lusso ineguagliabile.

Gli interni, per ora, restano un mistero. Mansory non ha ancora rilasciato dettagli o immagini delle personalizzazioni. Lascia quindi spazio all’immaginazione. È probabile che le modifiche saranno svelate in un secondo momento, completando l’opera di trasformazione.

Con questa versione della Cullinan, Mansory offre una proposta unica per gli amanti del lusso che desiderano un tocco di grinta in più. Dimostrando ancora una volta la sua abilità nell’unire eleganza e prestazioni. Una sfida che ha sempre vinto in tutta la sua carriera.