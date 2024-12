Un prodotto che è molto presto arriverà sul mercato della tecnologia sono sicuramente i nuovi AirPods Pro tre di Apple, l’azienda di Cupertino rinnova periodicamente le sue auricolari di livello elevato e introduce ogni anno nuove funzionalità sia a livello hardware che a livello software, ciò le rende alcune tra le cuffie più amate da parte degli utenti e ovviamente da parte dei fedelissimi di Apple.

Ovviamente numerosi indiscrezioni stanno iniziando a circolare in merito al modello in arrivo che abbiamo citato sopra, soprattutto per quanto riguarda le funzionalità innovative che Apple starebbe valutando di introdurre e sembra che questa volta l’occhio della mela si stia spostando soprattutto su funzionalità un po’ esenti dal concetto audio e maggiormente incentrate sul concetto legato alla salute.

Sensori per la salute

Secondo le ultime indiscrezioni sembra che Apple stia testando alcune funzionalità di monitoraggio della salute sui propri auricolari di fascia alta, nel dettaglio sta testando la possibilità di monitorare il battito cardiaco e ulteriori funzioni di controllo di parametri fisiologici tramite il cavo uditivo, i risultati al momento non sono così precisi come quelli ottenuti da Apple Watch, ma si avvicinano in maniera importante.

Effettivamente non è la prima volta che Apple cerca di stravolgere la natura dei propri auricolari, l’ultimo modello ha infatti ricevuto delle funzionalità software per migliorare l’esperienza uditiva di persone con problemi di udito approvate addirittura dalla food and drugs administration.

Ovviamente l’introduzione di queste possibilità risulterebbe molto utile agli utenti dal momento che consentirebbe di accedere ad un Pool di feature per la salute senza necessariamente possedere un Apple Watch, il cui prezzo è decisamente meno accessibile rispetto a quello delle AirPods Pro, non rimane dunque che attendere la presentazione ufficiale per vedere se queste speculazioni si tramuteranno in realtà o se resteranno delle mere ipotesi non realizzate che magari arriveranno generazioni più avanti.