Soltanto da qualche giorno l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile aveva reso disponibile online sul proprio sito l’attivazione di una super offerta. Ci stiamo riferendo in particolare all’offerta mobile denominata Kena 4,99 Flash 100 Online. Quest’ultima è rivolta ai nuovi clienti di Kena Mobile che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici rivali. Nel corso delle ultime ore, però, l’operatore ha comunicato che questa promozione scadrà a breve. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Kena 4,99 Flash 100 Online, ancora pochi giorni per poterla attivare

L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha da poco rivelato che una delle sue super offerte scadrà tra pochissimi giorni. Come già accennato in apertura , ci stiamo riferendo all’offerta di rete mobile denominata Kena 4,99 Flash 100 Online. Quest’ultima è stata resa disponibile all’attivazione da qualche giorno sul sito ufficiale dell’operatore.

Ora, però, gli utenti interessati ad averla avranno ancora pochi altri giorni a disposizione. In particolare, secondo quanto riportato, l’offerta in questione sarà disponibile all’attivazione fino alle ore 10:00 del 12 dicembre 2024. Come già successo in passato, l’offerta è di tipo operator attack, ovvero attivabile soltanto da alcuni nuovi clienti. In particolare, l’offerta sarà attivabile da chi proviene dai seguenti operatori telefonici:

Iliad, Poste Mobile, Tiscali, Lyca Mobile, CoopVoce, Fastweb Mobile, 1Mobile, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTmobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile e WithU.

Kena 4,99 Flash 100 Online include ogni mese fino a 100 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms da inviare verso tutti i numeri. Il costo che gli utenti dovranno sostenere è di soli 4,99 euro al mese. L’operatore virtuale sta inoltre proponendo il costo di attivazione e quello della scheda sim in maniera totalmente gratuita.