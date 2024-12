Kena Mobile Promo Rush 130 con un mese gratis e 230 GB al mese

Kena Mobile si fa avanti nel panorama delle offerte telefoniche con una proposta pensata per chi desidera tanti Giga a un prezzo competitivo. La nuova offerta Promo Rush 130 si rivolge agli utenti in arrivo da Iliad e dai principali gestori virtuali, proponendo condizioni vantaggiose e flessibili.

Dettagli dell’offerta Promo Rush 130 di Kena Mobile

La Promo Rush 130 include:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

verso tutti i numeri nazionali; 200 SMS ;

; 130 GB di traffico dati in 4G, che possono salire a 230 GB grazie a un bonus di 100 GB riservato a chi attiva la Ricarica Automatica.

Il tutto al costo di 6,99 € al mese. Inoltre, il primo mese è completamente gratuito, una promozione che rende l’offerta ancora più interessante per chi è alla ricerca di un piano economico con tanti dati disponibili.

Attivazione gratuita con i consensi commerciali

L’attivazione di Promo Rush 130 prevede un costo di 3 € una tantum, ma gli utenti possono azzerarlo semplicemente fornendo i consensi commerciali richiesti durante la registrazione. Questo piccolo dettaglio rappresenta un ulteriore incentivo per scegliere Kena Mobile.

Chi può attivarla

L’offerta è dedicata esclusivamente ai clienti che provengono da Iliad o da operatori virtuali (ad eccezione di ho. Mobile, Very Mobile e CoopVoce). La portabilità del numero è necessaria per attivare Promo Rush 130, un passaggio che può essere completato online o nei punti vendita autorizzati.

Con un costo mensile contenuto, la possibilità di avere il primo mese gratis e fino a 230 GB di traffico dati, Promo Rush 130 è una delle offerte più competitive sul mercato. L’ulteriore vantaggio di un’attivazione gratuita per chi accetta i consensi commerciali la rende ancora più conveniente.

Per chi proviene da Iliad o da operatori virtuali, questa è un’occasione da non perdere per ottenere una tariffa ricca e conveniente. Ovviamente è disponibile sul sito ufficiale ma bisogna fare presto prima che il provider ne lanci un’altra, magari ugualmente vantaggiosa ma con meno contenuti.