Promozione imperdibile su Amazon dove potete trovare in offerta uno degli smartphone Oppo di fascia bassa tra i più interessanti in circolazione, stiamo parlando di Oppo A18, dispositivo che integra un display da 6,56 pollici di diagonale, un LCD con risoluzione HD+, molto convincente in termini di qualità generali, con 270ppi e soprattutto un refresh rate che può raggiungere i 90Hz.

Il processore è un MediaTek Helio G85, octa-core con frequenza di clock che può raggiungere al massimo i 2GHz, accoppiato con una GPU Mali-G52 MC2, ed anche una configurazione di base che prevede 4GB di RAM con 128GB di memoria interna (che può essere incrementata con l’ausilio di una microSDXC). La connettività si appoggia comunque al meglio del meglio per il periodo in oggetto, parliamo a tutti gli effetti di WiFi 802.11 ac dual-band, passando anche per bluetooth 5.3 con A2DP, USB type-C 2.0 (senza uscita video) e GPS.

Oppo: smartphone in promozione su Amazon solamente oggi

Acquistare l’Oppo A18 non è mai stato così economico, dovete sapere infatti che il prodotto in questione risulta essere disponibile a soli 99 euro, con un risparmio che nessuno si aspettava di vedere, in questo modo la spesa è al di sotto della soglia psicologica dei 100 euro, facilitando notevolmente l’acquisto. Premete questo link per l’acquisto.

A differenza di quanto si potrebbe pensare, lo smartphone presenta certificazione IP54, il che significa che è resistente agli schizzi d’acqua, ma non può venire immerso direttamente nell’acqua o in qualsivoglia altra tipologia di liquido. All’interno della confezione è presente un piccolo accessorio, lo possiamo considerare un regalo da parte di Amazon, stiamo parlando di un supporto auto; questo prodotto nasce proprio per adempiere il nome che porta, ovvero facilitare il posizionamento dello smartphone nella vettura.