L’ecosistema degli smartwatch continua a evolversi. Si sta spingendo sempre oltre per fornire strumenti avanzati per monitorare e migliorare la salute fisica. Tra le più recenti innovazioni spiccano le funzionalità Cardio Load e Target Load. Quest’ultime, inizialmente, sono state introdotte con il Google Pixel Watch 3. Ora, queste preziose caratteristiche vengono estese a una gamma più ampia di dispositivi. Sia di Google che del popolare brand Fitbit.

Smartwatch Google e Fitbit arricchiti da nuove funzioni

Tali opzioni sono ideate per offrire un’analisi dettagliata delle condizioni fisiche. In particolare, si focalizzano sulla salute cardiovascolare. L’obiettivo principale è permettere a chiunque di personalizzare i propri allenamenti in base alle esigenze del cuore. Migliorando così la propria forma fisica in modo sicuro e consapevole. Quali sono le caratteristiche specifiche delle funzioni per gli smartwatch Google e Fitbit?

Cardio Load fornisce un punteggio personalizzato che misura lo sforzo sostenuto dal cuore durante l’attività fisica. Grazie a tale opzioni, gli utenti possono monitorare il carico cardiaco accumulato nel tempo. Assicurandosi di non eccedere nei loro programmi di allenamento e riducendo il rischio di sovrallenamento. Tale dato è particolarmente utile per chi desidera un equilibrio tra intensità e recupero. Fondamentale per il raggiungimento di obiettivi di lungo termine.

Dall’altra parte, Target Load suggerisce un intervallo ideale di carico cardiaco. Basato su parametri come il livello di fitness, le attività recenti e i tempi di recupero. Tale funzione aiuta a ottimizzare le sessioni di allenamento, guidando l’utente verso un approccio equilibrato e sostenibile. Ciò sia per mantenere la forma fisica che per migliorarla.

Tali funzionalità sono disponibili su diversi modelli di smartwatch. Tra cui Google Pixel Watch, Watch2. Oltre una vasta gamma di dispositivi Fitbit, tra cui Inspire 3, Luxe, Sense 2 e Charge 6. Gli utenti dei Google Pixel Watch possono accedere ai dati direttamente dallo smartwatch. Mentre i possessori di altri dispositivi possono sfruttare l’app Fitbit per consultare i dettagli. Tale iniziativa sottolinea l’impegno di Google e Fitbit nel supportare uno stile di vita sano e attivo.