Esselunga: NUOVE PROMO TECH per un risparmio eccezionale

Vi siete mai chiesti se sia possibile acquistare dispositivi tecnologici di qualità senza spendere una fortuna? Con le offerte Esselunga, la risposta è un sonoro sì! Non è solo il posto ideale per fare la spesa! Esselunga è anche un punto di riferimento per chiunque voglia fare acquisti di ogni genere, anche tech. Le offerte sono davvero extra imperdibili, ineguagliabili, e coprono un’ampissimissima gamma di prodotti differenti. C’è un dispositivo praticamente per ogni vostra più minuscola. Esselunga vi aspetta con una selezione di dispositivi all’avanguardia che coniugano alta qualità e prezzi accessibili.

Scoprite all’istante alcune delle Offerte Tech di Esselunga

Non perdete l’occasione di portare a casa il nuovo iPhone 16 da 128 GB a soli 798 euro. Se cercate potenza, eleganza e prestazioni di altissimo livello, questo è lo smartphone perfetto per voi. Ma se siete alla ricerca di uno smartphone altrettanto innovativo ma con un design più audace, il Motorola Razr 40 da 256 GB è disponibile al prezzo folle 448 euro. Con il suo display pieghevole, è ideale per chi ama distinguersi.

Esselunga pensa anche agli amanti della cucina! Volete rendere i vostri piatti più sani e gustosi? La friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Max è disponibile al costo extra straccuato 64,50 euro. Pratica e facile da usare, rivoluzionerà il vostro modo di cucinare. Se il vostro obiettivo è un telefono affidabile a un prezzo accessibile, allora non potete farvi sfuggire il Samsung Galaxy A16 5G da 128 GB in offerta al prezzo iper scontato 168 euro. Prestazioni moderne senza compromessi, perfetto per chi cerca qualità senza spendere troppo.

E per gli amanti della musica? Le AirPods di quarta generazione vi aspettano a 159 euro. Confortevoli, eleganti e dotate di una qualità audio eccellente, sono un must per chi vuole ascoltare musica in ogni situazione. Non lasciatevi scappare queste offerte! Esselunga vi dimostra che la tecnologia di qualità può essere alla portata di tutti. Tutte le promo sono ora sul sito (cliccate qui per accedervi).