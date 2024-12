OnePlus si prepara a rafforzare ulteriormente la sua posizione nel mercato dei tablet Android. Dopo il successo del OnePlus Pad 2, lanciato nel 2024 con un processore Snapdragon 8 Gen 3 e un prezzo competitivo, l’azienda cinese guarda al futuro. In che modo? Con un nuovo dispositivo di fascia media. Le prime indiscrezioni arrivano da un benchmark apparso su Geekbench. Il quale svela dettagli interessanti su un prototipo identificato come modello OPD2407.

Nuovo OnePlus: design, funzionalità e arrivo sul mercato europeo

Le specifiche tecniche evidenziano la presenza del MediaTek Dimensity 8350. Un processore a 4nm che promette ottime prestazioni grazie a una CPU octa-core con tre cluster e una GPU Mali-G615 MC6. Secondo i test, il tablet raggiunge 1.385 punti in single-core e 4.230 in multi-core. Arrivando a configurarsi come un dispositivo capace di soddisfare sia gli utenti occasionali che quelli più esigenti. A completare la dotazione ci sono 12GB di RAM e il sistema operativo Android 15, già ottimizzato per la nuova generazione di device.

Dal punto di vista estetico e funzionale, il nuovo tablet potrebbe essere una versione rivista e aggiornata dell’OPPOPad3. A tal proposito si parla infatti di uno schermo IPS LCD da 11,61″, con una risoluzione di 2.800×2.000px. Oltre che una frequenza di aggiornamento di 144Hz. Ideale per il multitasking e la fruizione di contenuti multimediali. La memoria interna dovrebbe variare tra 256 e 512GB con tecnologia UFS 4.0. Mentre la batteria, da 9.520mAh, sarà compatibile con la ricarica rapida a 67W.

Il lancio è previsto per il 26 dicembre 2024 in Cina. Dunque in concomitanza con la presentazione della serie OnePlus Ace 5. L’arrivo in Europa potrebbe avvenire nel primo trimestre del 2025. In contemporanea al debutto del nuovo gioiello tecnologico OnePlus13. Il prezzo, in linea con il OnePlus Pad 2, dovrebbe aggirarsi intorno ai 549€. Dunque si posiziona così in un settore altamente competitivo per poter attrarre un pubblico sempre più ampio.