La domanda di chip per l’intelligenza artificiale (AI) continuerà a crescere in modo significativo fino al 2030, secondo le previsioni di Hock Tan, CEO di Broadcom. Durante una recente intervista, il dirigente ha delineato uno scenario di forte espansione per il mercato dell’AI, trainato da applicazioni sempre più complesse e dal crescente bisogno di potenza computazionale.

Investimenti e domanda in aumento

Broadcom, uno dei principali fornitori di semiconduttori al mondo, prevede un costante incremento degli investimenti nel settore AI nei prossimi sei anni. La richiesta di chip avanzati, essenziali per il training di modelli di machine learning e per il funzionamento di sistemi AI, si manterrà elevata grazie alla crescente diffusione di tecnologie come chatbot, sistemi di riconoscimento vocale e applicazioni di analisi dati su larga scala.

Tan ha sottolineato che l’espansione della domanda non riguarda solo il settore tecnologico, ma si estende ad aree come la sanità, la finanza e l’automotive, dove i processi decisionali guidati dall’AI stanno diventando fondamentali.

L’evoluzione tecnologica rappresenta un altro elemento chiave della previsione. I chip AI stanno diventando sempre più sofisticati, integrando funzioni come la computazione neuromorfica (ispirata al cervello umano) e tecnologie avanzate per il risparmio energetico. Broadcom sta lavorando su soluzioni innovative per ridurre i costi di produzione e migliorare l’efficienza dei dispositivi.

Secondo Tan, queste innovazioni saranno cruciali per affrontare le sfide future, poiché le applicazioni AI richiedono sempre maggiori risorse computazionali. Le infrastrutture cloud, i data center e i dispositivi edge continueranno a essere i principali destinatari di questi chip, favorendo un’adozione sempre più capillare.

La crescita del mercato AI offre a Broadcom una grande opportunità economica; il settore dei semiconduttori per l’AI ha già registrato un incremento significativo negli ultimi anni e si stima che possa raggiungere un valore complessivo di centinaia di miliardi di dollari entro il 2030.

Infine, Tan ha inoltre evidenziato l’importanza delle partnership strategiche con aziende leader nel settore tecnologico per garantire una fornitura continua e rispondere alle esigenze di un mercato in rapida trasformazione.