Apple starebbe sviluppando un nuovo campanello smart dotato di Face ID, secondo fonti vicine all’azienda. Questo dispositivo rappresenterebbe un’espansione significativa per Apple nel settore della smart home, offrendo nuove funzionalità di sicurezza e praticità.

Tecnologia Face ID per una sicurezza avanzata

Il campanello smart sarebbe in grado di riconoscere i volti grazie al Face ID, la tecnologia biometrica già utilizzata su iPhone e iPad. Questa funzionalità permetterebbe agli utenti di essere identificati automaticamente, consentendo l’accesso alle abitazioni senza necessità di chiavi fisiche o codici PIN. Il riconoscimento facciale non solo migliorerebbe la comodità, ma potrebbe anche garantire maggiore sicurezza rispetto ai tradizionali sistemi di autenticazione.

Apple potrebbe combinare il Face ID con altre tecnologie già esistenti, come le notifiche in tempo reale su iPhone e iPad, per avvisare i proprietari quando qualcuno è alla porta. Inoltre, la possibilità di salvare i volti autorizzati direttamente nell’app Casa garantirebbe una gestione intuitiva delle autorizzazioni.

Il dispositivo si integrerebbe completamente con HomeKit, la piattaforma smart home di Apple. Questa compatibilità permetterebbe agli utenti di monitorare e controllare il campanello attraverso l’app Casa o tramite Siri. Ad esempio, sarebbe possibile visualizzare chi è alla porta direttamente da un iPhone, iPad o Apple Watch, ricevendo notifiche e avvisi in tempo reale. L’integrazione con HomeKit potrebbe includere l’interazione con altri dispositivi smart, come luci o serrature intelligenti. Ad esempio, una serratura compatibile potrebbe sbloccarsi automaticamente quando il campanello riconosce un volto autorizzato.

Come ogni dispositivo Apple, il campanello smart dovrebbe caratterizzarsi per un design minimalista e materiali di alta qualità. Tuttavia, ciò che distingue maggiormente i prodotti Apple è l’attenzione alla privacy. Il campanello potrebbe integrare un Secure Enclave, un chip che protegge i dati biometrici elaborati dal Face ID, assicurando che nessuna informazione venga condivisa al di fuori del dispositivo.

Questa filosofia di sicurezza risponderebbe a una crescente preoccupazione per la privacy legata ai dispositivi smart home, distinguendo il prodotto Apple da altri concorrenti come Ring di Amazon.

Con il lancio di un campanello smart, il colosso di Cupertino entrerebbe in competizione diretta con giganti come Amazon e Google, già presenti nel mercato dei dispositivi per la sicurezza domestica. Tuttavia, l’azienda potrebbe posizionarsi come un’opzione premium, puntando sull’integrazione perfetta con l’ecosistema Apple e su caratteristiche uniche come il Face ID.

Le indiscrezioni suggeriscono che il campanello smart potrebbe essere lanciato non prima del 2026, insieme ad altri dispositivi per la smart home, come una videocamera di sicurezza per interni.