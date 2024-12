Batterie auto elettriche: quanto durano davvero?

Uno dei principali timori legati alle auto elettriche riguarda il deterioramento delle batterie. I paralleli con i dispositivi elettronici personali fanno sorgere dubbi sulla longevità. Tuttavia, le batterie delle auto si comportano in modo significativamente diverso. Studi recenti, tra cui l’innovativo test sviluppato da DEKRA, confermano che il degrado è molto più lento del previsto.

I dati parlano chiaro. Più di 25.000 veicoli elettrici sono stati testati. Questi hanno mostrando risultati sorprendentemente positivi. Nella maggior parte dei casi, anche con chilometraggi elevati, lo stato di salute (SoH) delle batterie è stato ottimo. Esso è rimasto sopra il 90%. Un esempio emblematico viene dai taxi di Monaco. Le auto che hanno percorso fino a 260.000 km e mostrano ancora uno stato di salute tra il 95% e il 97%. Un risultato che ribalta le convinzioni di chi credeva che l’usura rapida fosse inevitabile.

Il test rapido sulle batterie che rivoluziona il settore

Per comprendere la reale condizione delle batterie, DEKRA ha sviluppato un sistema di analisi unico. In soli 15 minuti, il test brevettato consente di stimare con precisione il SoH. Questa tecnologia si distingue per rapidità e affidabilità, analizzando oltre 130 modelli di veicoli. Il processo combina una fase statica e una dinamica. Durante queste il veicolo percorre 100 metri. I dati raccolti vengono poi elaborati per fornire un’analisi dettagliata dello stato della batteria. Risultati così precisi non erano mai stati ottenuti prima. Tale strumento servirà ovviamente a rassicurare i proprietari, ma non solo. Esso apre nuove prospettive nel mercato delle auto elettriche usate. Sapere con certezza lo stato della batteria offre trasparenza e aumenta la fiducia dei consumatori.

I risultati DEKRA si aggiungono a una lunga lista di studi che confermano l’affidabilità delle batterie. Ricerche indipendenti, come quelle di P3 e Recurrent, giungono alle stesse conclusioni. Tutto indica che, contrariamente ai timori iniziali, le batterie delle auto elettriche sono progettate per durare a lungo. Questo scenario positivo rafforza il futuro delle auto elettriche. Le preoccupazioni sulla durata delle batterie sembrano ormai infondate.