Una competizione che molto presto infiammerà il mercato delle schede grafiche è quella che da sempre coinvolge AMD e Nvidia, le due aziende infatti concorrono con colpi di schede video sempre più potenti alla conquista del mercato, nonostante tutto però la prima si sta concentrando molto sulla fascia mainstream rappresentata dalle schede di livello medio, mentre la seconda punta al dominio totale della fascia top di gamma grazie alle sue soluzioni che stanno dominando in lungo il largo.

Nonostante dunque la competizione sembra che una delle due rivali voglia imparare qualcosa dall’altra e nel dettaglio parliamo di AMD che secondo le ultime indiscrezioni, ha intenzione di modificare la nomenclatura delle sue prossime schede video di ultima generazione, utilizzandone una nuova molto simile a quella già utilizzata dalla controparte in tinte verdi.

La nuova nomenclatura

Il team rosso fuoco sembra voglia adottare la classica nomenclatura x0x0 che da tempo utilizza anche la controparte verde, ovviamente quest’ultima verrebbe e verrà poi completata da suffissi che permettono di capire se abbiamo davanti una soluzione mobile o una soluzione desktop magari potenziata, a confermarlo sono i nomi di alcune SKU emersi in rete che attestano per l’appunto il cambio di strategia.

Le schede in questione sono le seguenti:

AMD Radeon RX 9070 Series Graphics

AMD Radeon RX 9060 Series Graphics

AMD Radeon RX 9050 Series Graphics

AMD Radeon RX 9040 Series Graphics

AMD Radeon RX 9070 XT Graphics

AMD Radeon RX 9070M XT Graphics

AMD Radeon RX 9070 Graphics

AMD Radeon RX 9070M Graphics

AMD Radeon RX 9070S Graphics

Questo cambiamento potrebbe effettivamente rivelarsi vincente dal momento che faciliterebbe il riconoscimento dei prodotti e del loro livello e allo stesso tempo aiuterebbe a fare confronti tra i due mondi, consentendo di abbinare una scheda video alla sua controparte proveniente dall’altro marchio per riuscire a rendersi conto in maniera più precisa del livello dei due prodotti in un confronto eterno, ovviamente tutto ciò che rimane da fare e attendere l’arrivo dei prodotti sul mercato per capire se siamo davanti a un’ipotesi o alla realtà.