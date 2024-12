Asus entra con forza nel settore dei mini PC con il suo nuovo NUC 14 Pro AI. Un dispositivo progettato per sfruttare al massimo le potenzialità dell’intelligenza artificiale. La sua principale caratteristica è l’integrazione di Copilot Plus. La tecnologia di Microsoft che ora include anche traduzioni in tempo reale. Presentato per la prima volta durante l’IFA 2024, il mini PC si distingue per un design compatto che richiama il celebre Mac Mini M4. Anche se lo supera in sottigliezza. Nonostante le dimensioni ridotte, il NUC14 ProAI offre specifiche tecniche di altissimo livello. Arrivando a posizionarsi come una soluzione ideale per chi cerca potenza e innovazione in un formato ridotto.

NUC 14 Pro AI: innovazione e versatilità nel design

Disponibile in cinque configurazioni, il dispositivo utilizza processori Intel Core Ultra, dal CoreUltra 5 226V con 16GB di RAM al più performante CoreUltra 9 288V con 32GB. La capacità di calcolo è impressionante. Si parla infatti di 67 TOPS per la GPU e 48 TOPS per la NPU, rendendolo perfetto per applicazioni AI avanzate e calcoli intensivi. In più con una dimensione di soli 130mm per lato e 34mm di altezza, il mini PC si adatta facilmente a qualsiasi ambiente. Promettendo performance di alto livello.

Oltre alla potenza hardware, il NUC 14 Pro AI eccelle nella connettività e nelle funzionalità integrate. Sul fronte del dispositivo sono presenti due porte USB-A, una Thunderbolt 4, un jack audio, un lettore di impronte digitali e un pulsante dedicato per attivare Copilot AI. Il retro include altre due porte USB-A, una seconda Thunderbolt 4, una porta HDMI e un jack Ethernet da 2,5Gbps. Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4 completano il quadro, assicurando una connessione veloce e stabile.

Tra i dettagli più interessanti vi è il lettore di impronte digitali posizionato sulla parte superiore del case. Un simile elemento, insolito per dispositivi di questa categoria, sottolinea l’attenzione di Asus verso funzionalità pratiche e intuitive. Questo è tutto ciò che sappiamo per ora. Ma non sono ancora stati comunicati prezzi e date di lancio ufficiali.