Il mese di ottobre 2024 segna un’importante crescita per il mercato delle auto usate. Un settore che chiude con un +8,5% rispetto allo stesso periodo del 2023. I dati forniti da UNRAE evidenziano un totale di 534.809 trasferimenti di proprietà. Questo risultato è trainato dal +9,7% dei trasferimenti netti e dal +6,9% delle minivolture. Complessivamente, tra gennaio e ottobre 2024, il mercato ha registrato 4.473.787 passaggi di proprietà. Portando così ad un aumento del 7,8% rispetto ai 4.149.489 dello stesso periodo del 2023.

Auto diesel e ibride in primo piano tra le minivolture

Però, se si confrontano i dati attuali con quelli del 2019, ultimo anno pre-pandemia, emergono alcune criticità. In quanto ottobre segna un calo del 5,9% e i primi dieci mesi un -3,7%. A livello territoriale, la Lombardia si conferma la regione leader, con il 16,3% dei trasferimenti nazionali, seguita dal Lazio (9,7%) e dalla Campania (9,1%). Le alimentazioni tradizionali continuano a dominare il mercato. Anche se il diesel, con una quota del 42,9%, è in calo rispetto al 2023, seguito dalla benzina al 39,5%. Le ibride, in crescita, raggiungono l’8,6%, mentre elettriche e plug-in rimangono marginali con quote sotto il 2%.

Analizzando le minivolture, il diesel mantiene il primato, pur registrando una flessione al 45,7% di quota. Seguono le auto a benzina, che scendono al 31,3%, mentre il GPL e il metano si attestano rispettivamente al 4,4% e al 2,0%. Le ibride guadagnano terreno con una quota del 13,1%. Mentre le elettriche e plug-in, pur crescendo, rappresentano quote minime del mercato, rispettivamente all’1,3% e all’1,7%.

Anche l’età media dei veicoli mostra segnali di cambiamento. Le auto con oltre dieci anni di anzianità calano al 32,9%, ma aumenta il peso di quelle più recenti. Le auto tra 0 e 1 anno raggiungono l’11,1%, seguite da quelle tra 2 e 4 anni al 17%. Infine, si osservano movimenti tra i contraenti. Le permute dei privati calano al 53,5%. Mentre guadagnano terreno le auto provenienti dal noleggio, sia a lungo (+1,7punti) che a breve termine (+3,2punti).