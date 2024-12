Siamo ormai arrivati al mese di dicembre 2024 e, dopo il Black Friday, è arrivato il momento di pensare alle festività natalizie. L’operatore telefonico italiano WindTre, in particolare, ha deciso di continuare a proporre anche per questo mese svariate offerte di rete mobile piuttosto interessanti. Queste ultime appartengono alla gamma WindTre GO e sono rivolte per contrastare i vari operatori telefonici rivali. Vediamo qui di seguito i dettagli.

WindTre GO, anche per il mese di dicembre tante offerte convenienti

Anche per questo mese il noto operatore telefonico italiano WindTre ha deciso di contrastare i suoi rivali con tante offerte di rete mobile di rilievo. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alle super offerte mobile appartenenti alla gamma WindTre GO. Queste ultime sono per l’appunto rivolte a tutti i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici rivali.

Una di queste super offerte è quella denominata WindTre GO 150 5G Digital AutoPay. Il bundle di quest’ultima offerta è molto ricco. Nello specifico, l’offerta include ogni mese fino a 150 GB di traffico dati validi per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. Oltre a questo, l’offerta include poi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche fino a 50 sms da inviare verso tutti i numeri.

Per avere questa offerta, gli utenti dovranno sostenere un costo pari a soli 6,99 euro al mese scegliendo il metodo di pagamento di Ricarica Automatica. Per chi sceglierà il metodo di pagamento su credito residuo, invece, gli utenti potranno attivare la stessa offerta nota con il nome di WindTre GO 150 5G Digital. In questo caso, però, gli utenti dovranno sostenere un costo leggermente più alto, pari in particolare a 7,99 euro al mese. Si tratta comunque di una spesa contenuta per quello che l’offerta ha da offrire.