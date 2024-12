WindTRE: 150 GIGA al mese in 5G a 5,99 euro

WindTre ha introdotto una nuova offerta pensata per chi vuole tanto traffico dati a un prezzo estremamente conveniente. La promozione, disponibile solo per chi passa da Iliad o dagli operatori virtuali, offre:

150 GIGA alla massima velocità disponibile su rete 5G ;

alla massima velocità disponibile su rete ; 7,6 GIGA extra da utilizzare in Unione Europea ;

da utilizzare in ; Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

verso tutti i numeri nazionali; 50 SMS inclusi;

inclusi; Spedizione gratuita della SIM in tutta Italia.

Il tutto al prezzo di soli 5,99 € al mese, senza costi di attivazione.

Una rete al passo con i tempi: WindTre non manca in nulla

WindTre non è nuova a offerte che combinano prezzi competitivi con una rete affidabile. Sia per quanto riguarda il 4G che il 5G, non ci sono problemi. Partendo dal 4G, WindTre raggiunge il 99,7% della popolazione italiana. Anche per quanto concerne la rete 5G il risultato non cambia: WindTre arriva al 97% anche in questo caso. Grazie a un’infrastruttura tecnologica all’avanguardia, è possibile navigare a velocità elevate, garantendo un’esperienza stabile anche per lo streaming o il gaming online.

Chi aderisce all’offerta avrà accesso alla rete 5G, dove disponibile, senza costi aggiuntivi. Questo rappresenta un valore aggiunto importante per chi cerca il massimo delle performance a un costo ridotto.

Come attivare l’offerta

La promozione è riservata esclusivamente ai nuovi clienti provenienti da Iliad e dagli operatori virtuali. L’attivazione è semplice: è sufficiente richiedere la SIM direttamente online o in negozio. Per chi sceglie la modalità online, la SIM verrà spedita gratuitamente in tutta Italia.

Ancora una volta dunque tutti quelli che credevano che WindTre avesse intenzione di tirare i remi in barca, dovranno ritrattare i loro pensieri. L’azienda ha deciso di ritornare sul mercato in maniera forte dopo qualche mese di confusione. Gli utenti non volevano più le sue offerte viste quelle dei gestori virtuali ma ora che WindTre si è rimessa al livello, non ce n’è per nessuno. La soluzione è attualmente disponibile sul sito ufficiale e non c’è una data di scadenza, per cui si presume che ci sia ancora del tempo.