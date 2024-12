WindTre annuncia aumenti di 2 euro al mese per alcune offerte fisse

Non sempre quando si parla dei gestori immobili di telefonia si tira in ballo una nuova offerta o un aumento dei contenuti. In questo caso l’aumento di cui si sta parlando in queste ore riguarda il prezzo mensile per alcune offerte sulla rete fissa di WindTRE.

L’azienda infatti ha comunicato che, a partire da marzo 2025, il costo di alcune offerte di linea fissa subirà un incremento di 2 euro al mese.

Chi è coinvolto nell’aumento di WindTRE sulle reti fisse

Non sono stati specificati i piani che subiranno la rimodulazione. I clienti interessati riceveranno una comunicazione personalizzata all’interno del Conto Telefonico WindTre di dicembre 2024.

WindTre giustifica l’incremento con l’esigenza di modificare il posizionamento dell’offerta per continuare a garantire un servizio in linea con le crescenti richieste del mercato. L’operatore ha dichiarato:

“A seguito della sopravvenuta esigenza di modifica del posizionamento dell’offerta e con la necessità di consentire a WindTre di continuare a fornire livelli di servizio in linea con le crescenti esigenze del mercato, a partire dal 1° marzo 2025 il costo del servizio di alcune offerte di rete fissa WindTre sarà incrementato di 2 euro mese“.

Nessun problema: si può recedere senza costi aggiuntivi

Come previsto dalla normativa vigente (art. 98-septies decies, comma 5 del D. Lgs. 207/2021), i clienti interessati possono esercitare il diritto di recesso senza costi o penali. Per recedere dall’offerta rimodulata o passare a un altro operatore mantenendo il proprio numero, sarà possibile farlo entro il 28 febbraio 2025, rispettando il termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di modifica contrattuale.

I clienti che riceveranno la comunicazione possono scegliere tra:

Accettare la modifica , continuando con l’offerta alle nuove condizioni;

, continuando con l’offerta alle nuove condizioni; Recedere senza costi , inviando la richiesta a WindTre entro il termine stabilito;

, inviando la richiesta a WindTre entro il termine stabilito; Cambiare operatore, mantenendo il proprio numero senza penali.

Per maggiori dettagli, si consiglia di consultare la comunicazione ufficiale all’interno del Conto Telefonico o contattare l’assistenza clienti WindTre.