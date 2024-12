TIM batte Vodafone a Natale con 300 GB al mese in 5G

TIM propone tre offerte dedicate a chi decide di cambiare operatore provenendo da Iliad o gestori virtuali. Le tariffe sono pensate per offrire un ampio quantitativo di traffico dati e vantaggi esclusivi. Inoltre, il primo mese è gratuito per tutte le opzioni, senza costi di attivazione. È davvero interessante vedere come il gestore italiano continua a dominare sebbene ci siano realtà molto interessanti in giro.

Power Special: 300 GB in 5G al costo di 9,99€ al mese

Con 300 GB di traffico dati in 5G, minuti illimitati verso tutti e 200 SMS, la Power Special è la scelta perfetta per chi sfrutta intensamente la rete per streaming, giochi online o lavoro. Il prezzo è di 9,99€ al mese, garantendo accesso alla velocità e qualità del 5G di TIM.

Power Iron: 150 GB in 4G a soli 6,99€ al mese

La Power Iron offre 150 GB in 4G, minuti illimitati e 200 SMS al prezzo competitivo di 6,99€ al mese. È l’opzione giusta per chi cerca una soluzione economica ma con un buon numero di Giga, senza la necessità del 5G.

Power Supreme Easy: 200 GB in 4G a 7,99€ al mese

Con 200 GB di traffico dati in 4G, minuti illimitati e 200 SMS, la Power Supreme Easy si posiziona come un’alternativa intermedia. Con un costo di 7,99€ al mese, è ideale per chi desidera un equilibrio tra costo e quantità di dati.

Per chi sono pensate queste offerte di TIM

Queste tariffe sono riservate esclusivamente a chi decide di passare a TIM da Iliad o operatori virtuali. Tutte includono il primo mese gratuito, permettendo di provare i servizi TIM senza spese iniziali. Al termine del mese promozionale, il costo sarà addebitato sul credito residuo della SIM.

Le offerte Power di TIM rappresentano una combinazione di traffico dati abbondante, minuti illimitati e la qualità della rete TIM, con un’ottima copertura in tutta Italia. Una scelta conveniente per chi cerca flessibilità e prestazioni di alto livello.