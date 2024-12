Very Mobile costa 5,99 euro al mese e offre 150 giga in 5G

Il mondo dei gestori virtuali è sempre più vario e tra questi se ne stanno affermando sempre di più. In questo caso infatti c’è il nome di Very Mobile che sicuramente tramite le varie pubblicità avrà impresso negli utenti l’idea di convenienza. Effettivamente è quello che c’è all’interno della sua offerta, quella che ogni mese costa meno di 6 euro.

Very Mobile e la promo del mese con il 5G: contenuti e chi può sceglierla

Very Mobile ha lanciato un’offerta davvero interessante per chi cerca una tariffa ricca di vantaggi a un costo contenuto. La promo, disponibile a soli 5,99 euro al mese, offre 150 GB di traffico dati, con accesso gratuito al 5G, insieme a minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali.

Questa offerta è pensata per chi arriva da alcuni operatori specifici. In particolare, possono accedere coloro che effettuano la portabilità del proprio numero da Iliad o da altri gestori virtuali (MVNO).

È importante sottolineare che questa promozione non è disponibile per chi proviene da operatori tradizionali come TIM, Vodafone o WindTre.

Dettagli e vantaggi dell’offerta

Con le migliori offerte attualmente disponibili sul sito di Very Mobile, c’è anche la nuova soluzione appena descritta. Questa garantisce due mesi in omaggio a chi la sceglie, dunque senza pagare.

Tra i punti di forza di questa offerta ci sono:

150 GB mensili, perfetti per navigare, guardare video in streaming o utilizzare i social senza pensieri;

mensili, perfetti per navigare, guardare video in streaming o utilizzare i social senza pensieri; Accesso gratuito al 5G , senza costi extra;

, senza costi extra; Minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili italiani;

verso tutti i numeri fissi e mobili italiani; SMS senza limiti, ideali per restare in contatto con chiunque.

Questa promozione sarà disponibile fino al 20 gennaio 2025, dando a chi è interessato il tempo necessario per valutare e, eventualmente, passare a Very Mobile.

Con un prezzo fisso garantito per sempre e due mesi di omaggio, questa offerta rappresenta un’opportunità da non lasciarsi sfuggire, soprattutto per chi cerca una soluzione completa, moderna e conveniente.