Continuano ad analizzare le nuove offerte di rete mobile proposte dal noto operatore telefonico virtuale Kena Mobile. Quest’oggi, in particolare, analizziamo una delle offerte con il maggior quantitativo di traffico dati a disposizione. Ci stiamo riferendo in particolare all’offerta denominata Kena 9,99 230 GB. Nonostante il nome dica 230 GB, gli utenti potranno sfruttare ogni mese fino ad addirittura 330 GB scegliendo il metodo di pagamento automatico di Ricarica Automatica. Vediamo qui di seguito i dettagli di questa favolosa offerta.

Kena Mobile, super offerta con addirittura fino a 330 GB di traffico dati

L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile può vantare nel suo catalogo la presenza di un’offerta di rete mobile che ha davvero dell’incredibile. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta di rete mobile denominata Kena 9,99 230 GB. Quest’ultima ha sempre un costo per il rinnovo mensile piuttosto contenuto, ma arriva ad includere una quantità esagerata di traffico dati.

In particolare, l’offerta in questione include solitamente fino a 230 GB di traffico dati per navigare con una connettività massima pari al 4G. Tuttavia, se gli utenti sceglieranno il metodo di pagamento di Ricarica Automatica, potranno ricevere altri 100 GB di traffico dati extra, per un totale di ben 330 GB. Una quantità davvero esagerata di giga per navigare letteralmente senza pensieri.

Oltre a questo, il bundle dell’offerta comprende poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche fino a 200 sms da inviare verso tutti i numeri. Il bundle include poi 13 GB in 4G per navigare in Europa. Come spesso fatto in passato, anche questa volta l’operatore ha deciso di offrire gratuitamente sia il costo di attivazione sia il costo per la scheda sim. Gli utenti dovranno quindi sostenere un costo complessivo di soli 9,99 euro al mese. Un costo decisamente interessante e conveniente per il bundle messo a disposizione dall’operatore virtuale Kena Mobile.