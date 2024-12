TIM Power: tre offerte imperdibili per chi cambia operatore, ci sono 300GB

TIM lancia tre nuove offerte della serie Power, pensate per chi decide di passare a TIM da Iliad o dai principali operatori virtuali. Con un ampio ventaglio di opzioni, queste promozioni puntano a soddisfare ogni esigenza di navigazione e comunicazione.

Power Special: 300 GB in 5G a 9,99 €, TIM vuole dominare

La Power Special è l’offerta più completa della gamma. Include:

300 GB di traffico dati in 5G;

in 5G; Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

verso tutti i numeri nazionali; 200 SMS.

Il costo è di 9,99 € al mese, con il primo mese gratuito. Ideale per chi desidera navigare alla massima velocità senza preoccuparsi del consumo di Giga.

Power Iron: 150 GB a 6,99 €, l’offerta per chi vuole anche risparmiare

Per chi cerca una soluzione economica ma comunque ricca, la Power Iron offre:

150 GB di traffico dati in 4G;

in 4G; Minuti illimitati ;

; 200 SMS.

Il tutto a soli 6,99 € al mese, con il primo mese gratuito. Una scelta conveniente per chi vuole spendere poco ma avere tanto.

Power Supreme Easy: 200 GB a 7,99 €, senza compromessi

La terza opzione, Power Supreme Easy, è pensata per chi ha bisogno di più Giga in 4G. Comprende:

200 GB di traffico dati in 4G;

in 4G; Minuti illimitati ;

; 200 SMS.

Il costo è di 7,99 € al mese, sempre con il primo mese gratuito.

Queste offerte sono disponibili solo per chi passa a TIM da Iliad o da operatori virtuali. La possibilità di avere il primo mese gratis rende queste promozioni ancora più interessanti, consentendo di provare i servizi TIM senza impegno iniziale.

Con opzioni per ogni esigenza e costi contenuti, le offerte TIM Power si confermano tra le più competitive sul mercato. Effettivamente trovare tre offerte di uno dei gestori più famosi in Europa a questi prezzi, è solo un vantaggio. Il primo mese gratuito poi non può che incentivare anche coloro che a primo impatto possono essere più restii. Almeno per ora, le offerte sono ancora disponibili.