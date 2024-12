Fastweb costa pochissimo e offre 150 GB in 5G

Fastweb ha lanciato una nuova offerta chiamata Mobile Full, pensata per chi cerca una tariffa completa e senza sorprese. Con un costo mensile di 9,95€, l’offerta include:

200 GB di traffico dati con connessione 5G inclusa;

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

100 SMS da inviare a qualsiasi numero.

L’attivazione può essere effettuata online in pochi minuti. Per chi preferisce un supporto diretto, è disponibile una comoda opzione per richiedere una chiamata gratuita da parte di un consulente Fastweb.

Formato SIM ed attivazione semplificata

Mobile Full è disponibile sia nel formato eSIM virtuale, totalmente gratuito, sia nella classica SIM fisica. Anche in quest’ultimo caso, la spedizione non comporta costi aggiuntivi.

Per completare l’attivazione, Fastweb offre varie soluzioni rapide e sicure, come l’utilizzo dello SPID o della Carta d’Identità Elettronica. In alternativa, è possibile optare per la consueta procedura tramite video identificazione. Il costo di attivazione è di 10€, da pagare una sola volta.

Nessun costo nascosto o vincoli contrattuali

Fastweb punta sulla trasparenza: le tariffe di Mobile Full sono chiare, senza costi nascosti o obblighi contrattuali. Questo aspetto rende l’offerta particolarmente interessante per chi cerca flessibilità e libertà nella scelta del proprio operatore mobile.

Premi e riconoscimenti: Ookla definisce Fastweb il più veloce

Il mondo Fastweb è sempre uno di quelli più appetibili per gli utenti e non di certo da ora. Nel frattempo sono arrivati poi diversi riconoscimenti tra cui anche quello di Ookla che sulla piattaforma Speedtest.net ha definito la rete del gestore la più veloce d’Italia. Questo dato rappresenta un’ulteriore garanzia per gli utenti che desiderano prestazioni elevate senza compromessi.

Mobile Full è la scelta ideale per chi desidera velocità, ampio traffico dati e una gestione semplice del proprio piano telefonico. Con la possibilità di attivarla in pochi passi e senza vincoli, questa offerta promette di diventare un punto di riferimento nel mercato mobile.