ho. Mobile: ci sono fino a 200 giga al mese con pochi euro

Ho. Mobile ha introdotto un’interessante promozione che offre 200 GB di traffico dati con accesso al 5G, oltre a minuti e SMS illimitati verso tutti. Il tutto a un costo fisso di 9,99€ al mese, senza aumenti futuri.

Un’offerta completa che offre anche la eSIM: ho. Mobile ha tutto

L’attivazione dell’offerta prevede un costo una tantum che parte da 2,99€, in base al gestore di provenienza. Chi desidera iniziare a utilizzare il servizio senza attendere una SIM fisica può optare per l’eSIM: al costo di 1,99€, consente di attivare l’offerta immediatamente, senza dover aspettare la consegna della scheda SIM a casa o il ritiro in edicola.

Per chi sceglie invece una scheda SIM tradizionale, l’attivazione può avvenire anche tramite SPID, rendendo la procedura ancora più comoda e veloce. Questi sono tutti aspetti che contribuiscono a far scegliere una soluzione del genere agli utenti. Ormai le persone cercano ciò che è più diretto e rapido da poter portare a termine e l’offerta di ho. Mobile è un soluzione del genere.

Nuova assistenza via WhatsApp

Ho. Mobile ha introdotto un servizio di assistenza tramite WhatsApp, pensato per fornire risposte rapide e semplici. È possibile inviare messaggi per ottenere informazioni, ricevere supporto o risolvere eventuali problemi con l’offerta, il tutto direttamente dall’app di messaggistica.

Con 200 GB inclusi, questa promozione si rivolge a chi cerca un piano ricco di dati, adatto allo streaming, alla navigazione e all’utilizzo di app che richiedono connessioni rapide. L’inclusione del 5G garantisce prestazioni migliori, sia in velocità che in stabilità.

Il prezzo di 9,99€ al mese garantito per sempre rappresenta un ulteriore vantaggio, eliminando il timore di ritocchi futuri. La flessibilità tra eSIM e SIM fisica, unita ai nuovi strumenti di assistenza, rende l’offerta completa e adatta a diverse esigenze.

Questa proposta di ho. Mobile unisce semplicità e innovazione, confermandosi un’opzione valida per chi desidera una connessione affidabile e un costo competitivo.