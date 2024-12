TIM sfida tutti a Natale con offerte fino a 300 GB a mese in 5G

Neanche questa volta gli altri gestori riusciranno a battere un colosso come TIM. Le sue tre offerte si confermano ancora una volta con prezzi bassissimi e con soluzioni molto vantaggiose per chi cerca il meglio. Si tratta della linea Power fatta di tanti minuti, messaggi e tantissimi giga, peraltro in alcuni casi anche con il 5G attivo. Da non dimenticare che c’è anche un mese gratuito.

Power Special: 300 GB in 5G a 9,99€ al mese

La Power Special è la più completa delle tre offerte, con ben 300 GB di traffico dati in 5G, minuti illimitati verso tutti e 200 SMS inclusi al prezzo di 9,99€ al mese. Questa opzione è ideale per chi usa internet in modo intensivo, ad esempio per guardare video, lavorare da remoto o giocare online.

Power Iron: 150 GB in 4G a 6,99€ al mese

Se il 5G non è una priorità, la Power Iron offre un pacchetto più contenuto ma altrettanto interessante. Con 150 GB in 4G, minuti illimitati e 200 SMS, il costo mensile si abbassa a 6,99€. Questa soluzione è adatta a chi desidera una tariffa più economica senza rinunciare a un buon quantitativo di dati.

Power Supreme Easy: 200 GB in 4G a 7,99€ al mese

A metà strada tra le prime due, la Power Supreme Easy propone 200 GB di traffico dati in 4G, minuti illimitati e 200 SMS al costo di 7,99€ al mese. Una scelta equilibrata per chi cerca più dati rispetto alla Power Iron, ma a un prezzo comunque contenuto.

Dettagli utili per gli utenti che scelgono TIM

Le tre offerte sono attivabili esclusivamente da chi arriva da Iliad o da operatori virtuali. Inoltre, tutte includono il primo mese gratis, una promozione pensata per agevolare il passaggio. Al termine del mese iniziale, il rinnovo sarà scalato automaticamente dal credito residuo.

Scegliere una di queste offerte permette di accedere alla rete TIM, nota per la sua affidabilità e copertura nazionale, con piani tariffari pensati per ogni esigenza.