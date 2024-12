Il CES di Las Vegas 2024 è pronto ad accogliere svariate innovazioni. Tra i dispositivi più attesi ci sono i nuovi frigoriferi di Samsung. Quest’ultimi saranno dotati di tecnologia AI Hybrid Cooling. Tale nuova soluzione promette di ridefinire il concetto di refrigerazione domestica. Ciò attraverso all’aggiunta di una cella di Peltier.

Nuove specifichi sui prossimi frigoriferi di Samsung

La cella di Peltier, basata su un fenomeno fisico che sfrutta il passaggio di corrente elettrica tra due materiali conduttori. In tal modo si crea una differenza termica. Quando necessario la cella agisce abbassando in fretta la temperatura. Ciò accade, ad esempio, dopo una grande spesa. In questi casi, infatti, aumenta la temperatura interna dei dispositivi. Samsung sottolinea che tale tecnologia non solo migliora l’efficienza del raffreddamento. Inoltre, interviene ottimizzando lo spazio nel frigorifero.

Uno dei vantaggi riguarda l’aumento della capacità. Ciò è stato possibile eliminare il tradizionale radiatore. In tal modo Samsung è riuscita a guadagnare 25 litri di spazio. Fattore che ha portato la capacità totale a 900 litri. Inoltre, i ripiani sono stati ideati in modo da risultare più profondi. Offrendo così maggiore flessibilità nell’organizzazione degli alimenti.

Le novità non si limitano allo spazio. Il sistema di raffreddamento ibrido promette una maggiore freschezza degli alimenti. Mantenendoli in ottime condizioni per più tempo. Ciò è possibile grazie all’intervento mirato della cella di Peltier, che agisce solo nei momenti critici. Mentre il compressore tradizionale si occupa della refrigerazione costante.

Nonostante l’utilizzo del termine “AI” possa sembrare eccessivo, il frigorifero dimostra un’intelligenza operativa da non sottovalutare. Il sistema rileva autonomamente le variazioni di temperatura e interviene in modo ottimale. Riducendo gli sprechi energetici e migliorando l’esperienza d’uso. L’AI Hybrid Cooling rappresenta una ventata d’aria fresca nel panorama degli elettrodomestici. Il dispositivo di Samsung suggerisce che anche un oggetto comune come il frigorifero può essere ripensato per adattarsi meglio alle esigenze moderne dei suoi fruitori.