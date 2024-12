Samsung, negli ultimi anni, si sta impegnando con dedizione per rendere la casa del futuro sempre più smart. Ciò grazie ad una serie di elettrodomestici e dispositivi intelligenti. A tal proposito, durante il CES 2025, Samsung presenterà sul mercato diversi dispositivi intelligenti che promettono di cambiare l’organizzazione stessa della casa. Con la strategia “Screens Everywhere”, il gigante sudcoreano ridisegna il concetto di abitazione smart. Per farlo ha deciso di integrare schermi touch nei principali elettrodomestici per trasformare l’esperienza domestica in qualcosa di unico.

Samsung rivoluziona gli elettrodomestici

Al centro di tale trasformazione c’è la nuova linea Bespoke AI. Quest’ultima include frigoriferi con display da 9 pollici, lavatrici e asciugatrici dotate di schermi da 7 pollici. Inoltre, è presente il rivoluzionario forno Bespoke Wall Oven con funzioni avanzate. Tutti suddetti dispositivi si connettono alla piattaforma SmartThings, offrendo un controllo centralizzato e intuitivo. Ciò grazie alla funzione Map View. Con un solo tocco, gli utenti possono monitorare e gestire ogni aspetto della casa, dai robot aspirapolvere ai condizionatori.

L’integrazione dei comandi vocali con Bixby migliora ancora l’esperienza di utilizzo. Tali dispositivi non solo riconoscono la voce dei diversi membri della famiglia, ma personalizzano i contenuti e le funzioni offerte. Non manca l’intrattenimento. Gli elettrodomestici Samsung includono l’accesso a Samsung TV Plus, con una vasta selezione di contenuti live e on-demand. Tale approccio innovativo non riguarda solo la funzionalità, ma anche il design. La gamma Bespoke offre opzioni personalizzabili per adattarsi perfettamente a qualsiasi stile di arredamento.

Secondo Moon Jong-seung, vicepresidente di Samsung Electronics, la missione del brand è chiara. Il marchio intende semplificare le attività domestiche degli utenti. Inoltre, spinge verso un miglioramento della qualità della loro vita. Ciò grazie a tecnologie intelligenti e connesse. Con una presentazione simile, Samsung si conferma come leader nell’evoluzione della casa smart e dell’intrattenimento. Non resta che attendere la presentazione ufficiale per scoprire quali novità verranno presentate.