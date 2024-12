Samsung è pronta a cambiare ulteriormente il settore degli smartphone. Ciò grazie al lancio del Galaxy S25 Slim. Un inedito modello pensato per unire performance di punta a un design particolarmente sottile. Secondo quanto riportato dal noto leaker Debayan Roy (Gadgetsdata), il nuovo dispositivo promette di portare avanti l’eccellenza tecnologica che contraddistingue la serie Galaxy S. Con un particolare focus sull’eleganza e la portabilità.

Emersi nuovi dettagli sui prossimi “Slim” di Samsung

Il Galaxy S25 Slim dovrebbe condividere molte caratteristiche tecniche proprie del modello Galaxy S25+. Tra cui un display da 6,66 pollici. Un pannello AMOLED di ultima generazione. Quest’ultimo sarà in grado di offrire colori vividi e un’esperienza immersiva. Il dispositivo sarà alimentato dal Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Il processore di punta garantirà performance di livello superiore. Ciò sia per il gaming che per le applicazioni professionali.

Uno dei principali punti interrogativi resta la batteria. Alcuni hanno parlato di una capacità compresa tra 4.700 e 5.000 mAh. Mentre il supporto alla ricarica rapida potrebbe essere limitato a 25 W. Un aspetto che potrebbe deludere chi cerca tempi di ricarica fulminei. Per gli amanti della fotografia, il Galaxy S25 Slim non farà compromessi. Sarà presente una tripla fotocamera posteriore. Quest’ultima includerà un sensore principale Samsung ISOCELL HP5 da 200MP. Perfetto per catturare dettagli incredibili. Anche in condizioni di scarsa illuminazione. Sarà disponibile anche un sensore ultra grandangolare da 50MP. Con un teleobiettivo con zoom ottico 3,5x.

Il Samsung Galaxy S25 Slim dovrebbe fare il suo debutto in concomitanza con il lancio del modello FE e della serie Galaxy A. Tale posizionamento lascia intuire che il dispositivo sarà rivolto a un pubblico esigente. Interessato ad un insieme di prestazioni e design compatto. Con il Galaxy S25 Slim, Samsung sembra voler rispondere alla crescente domanda di smartphone leggeri, ma potenti. Dimostrando, ancora una volta, di saper coniugare innovazione tecnologica ed estetica.