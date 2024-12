Samsung ha avviato il programma beta di One UI 7, la nuova versione del sistema operativo per dispositivi Galaxy. L’aggiornamento si concentra su due pilastri fondamentali, sicurezza e personalizzazione. Includendo il Personal Data Engine come protagonista principale. Questo sistema è stato progettato per proteggere i dati personali in modo avanzato. Esso si basa infatti sull’utilizzo di un ambiente sicuro e crittografato, gestito dalla piattaforma Knox Vault.

Now Bar rivoluziona l’interazione con gli smartphone Samsung Galaxy

Knox Vault, già nota per proteggere dati biometrici e informazioni sensibili, garantisce un ulteriore livello di sicurezza, unendo affidabilità e innovazione. Ma non è tutto. In quanto Samsung introduce la crittografia post-quantistica, pensata per affrontare le potenziali minacce dei futuri computer quantistici. Questi dispositivi, infatti, potrebbero decifrare gli algoritmi attuali, rendendo necessaria una protezione più avanzata. Con queste soluzioni, Samsung si impegna così a tutelare la privacy delle persone, offrendo strumenti affidabili e all’avanguardia.

Oltre alla sicurezza, One UI 7 propone Now Bar. Ovvero una funzionalità che promette di semplificare l’esperienza quotidiana degli utenti. Inserita direttamente nella schermata di blocco, NowBar offre accesso immediato alle applicazioni e alle funzioni più utilizzate. Dall’intrattenimento alla gestione del tempo, passando per traduzioni e indicazioni stradali. Insomma, questa barra intelligente si adatta alle esigenze personali di ognuno. Tale sistema suggerisce app utili, come mappe e servizi di prenotazione, invia notifiche sugli orari ideali per partire. In più propone playlist per il tragitto e fornisce le previsioni meteo per la destinazione. Tutto ciò avviene senza dover aprire manualmente le applicazioni. Di conseguenza l’organizzazione diventa molto più fluida ed efficiente.

Con queste novità, Samsung mira così a integrare l’intelligenza artificiale nella vita quotidiana, trasformando gli smartphone Galaxy in strumenti sempre più intuitivi e funzionali. La versione beta di One UI 7 è già disponibile per i test. Mentre l’uscita ufficiale dovrebbe accompagnare il lancio della serie GalaxyS.