Il 2025 si apre con un catalogo ricco di novità su Prime Video. La piattaforma offre un’ampia scelta di contenuti. Al fine di soddisfare i gusti di tutti i suoi utenti. Tra film, serie e programmi originali, il mese di gennaio promette di portare gli spettatori in un viaggio emozionante e coinvolgente. Una delle prime, principali aggiunte, è la seconda stagione di “The Rig“, in arrivo il prossimo 2 gennaio. L’equipaggio della Kinloch Bravo è stato trasferito in una struttura nel Circolo Polare Artico. I protagonisti dovranno affrontare nuove minacce, pericoli e cospirazioni. Con scenari mozzafiato e trame avvincenti.

Prime Video: nuovi contenuti in arrivo

Arriva anche “Red Carpet – VIP al tappeto“. Si tratta di un nuovo game show condotto da Alessia Marcuzzi. Affiancata dalla Gialappa’s Band. Il programma, che debutterà il 9 gennaio, vedrà protagonisti diverse celebrità. Come Giulia De Lellis, Elettra Lamborghini, Cristiano Malgioglio e Valeria Marini. Le celebrità saranno accompagnate da tre squadre di bodyguard.

Per gli amanti delle storie ispirate a eventi reali, dal 16 gennaio arriverà su Prime Video “Inarrestabile“. Un film che racconta la straordinaria storia di Anthony Robles. Un giovane lottatore nato con una sola gamba. Un’altra novità interessante è “On Call“, che debutterà il 9 gennaio. La serie poliziesca segue un duo di agenti di polizia alle prese con le difficoltà e le sfide quotidiane mentre pattugliano Long Beach, in California. Arriva anche “Un matrimonio di troppo“. Presente sulla piattaforma dal 30 gennaio. Il film racconta le disavventure di due famiglie che, per un errore, si trovano a celebrare due matrimoni nello stesso giorno nella stessa location.

Per chi ama il brivido, “The Calendar Killer“, disponibile dal 16 gennaio, offre un thriller teso e avvincente. La storia ruota attorno a una donna che riceve una telefonata inquietante da parte di un assassino ossessionato dalle donne, con un ultimatum che potrebbe cambiare il suo destino. Infine, il 23 gennaio tornerà “Harlem“, con la sua terza stagione. La serie continuerà a seguire le vite di quattro donne determinate. Con una varietà di contenuti che spaziano dalla commedia al dramma, passando per il thriller e la serie d’azione, Prime Video promette un gennaio ricco di novità imperdibili.