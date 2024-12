L’aumento dei siti web fake è diventato un fenomeno preoccupante. Molti utenti non sono consapevoli dei rischi che corrono mentre navigano. Tali siti, spesso identici a quelli legittimi, sono progettati per ingannare le vittime ignare. Lo scopo è ingannare le persone per truffarle, rubando dati sensibili o denaro. A tal proposito, Google ha implementato una nuova funzione per la sicurezza degli utenti su Chrome. Di cosa si tratta?

Google Chrome: nuova opzione contro i siti illegali

Il problema principale riguarda le grandi abilità dei truffatori. Quest’ultimi sono sempre più bravi nel creare siti fasulli, estremamente simili a quelli legittimi. Purtroppo, non tutti gli utenti sono consapevoli. Dunque non riescono a riconoscere i segnali di un sito sospetto. Proprio per rispondere a tale minaccia, Google sta sviluppando una funzione innovativa. Quest’ultima sarà presto disponibile su Chrome con l’intelligenza artificiale.

In particolare, l’AI aiuterà gli utenti a identificare i siti web sospetti. Ciò grazie a una tecnologia avanzata che analizzerà i contenuti delle pagine. Il sistema cercherà i segnali che possono rivelare l’intento fraudolento. La funzione segnalerà quindi eventuali “red flag” agli utenti. Si tratta di segnali di allarme, per avvisare dei possibili rischi.

Inoltre, sta per arrivare una nuova opzione. Quest’ultima offrirà la possibilità di ottenere informazioni sull’affidabilità degli e-commerce. Sarà presente nella barra degli indirizzi di Chrome. Nello specifico, accanto al tasto “Visualizza informazioni sul sito“. Qui comparirà un’icona che indicherà la valutazione di ciascun sito. La valutazione si basa su recensioni provenienti da piattaforme indipendenti. Come Trustpilot o ScamAdviser. Tale strumento offrirà un riepilogo sintetico, generato dall’AI, dei feedback lasciati dagli utenti. Permettendo così di prendere decisioni più informate e sicure quando si fa shopping online. In un mondo sempre più digitalizzato, la consapevolezza e l’uso di strumenti di sicurezza avanzati sono fondamentali per evitare di diventare vittime di frodi online.