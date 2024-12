Grazie a una combinazione di dati raccolti dal telescopio a raggi X Chandra e dalle osservazioni ottiche dell’astrofotografo Michael Clow, la NASA ha regalato al mondo un’immagine che sembra uscita da una cartolina natalizia. Stiamo parlando dell’ammasso stellare NGC 2264, meglio conosciuto come Ammasso dell’Albero di Natale. Situato a circa 2.500 anni luce da noi, questo angolo di universo sembra davvero addobbato a festa per celebrare il Natale.

L’inaspettato Natale tra le stelle

Le stelle che compongono questo ammasso sono giovanissime, hanno tra uno e cinque milioni di anni. Sembra tanto, ma se pensiamo che il nostro Sole ha circa cinque miliardi di anni, sono praticamente neonate. Eppure, queste stelle riescono a creare uno spettacolo incredibile. Immersi tra nubi di gas che sfumano nel verde e circondati da bagliori luminosi, sembrano davvero le luci di un albero di Natale cosmico. Grazie ai telescopi moderni, capaci di catturare ogni minimo dettaglio, possiamo ammirare questa meraviglia come mai prima d’ora.

Ma un altro ammasso stellare ha rubato la scena: NGC 602, situato ai margini della Piccola Nube di Magellano, a circa 200.000 anni luce da noi. Anche qui, la disposizione delle stelle e delle nubi di polvere cosmica sembra aver ricreato una corona natalizia luminosa. E non finisce qui: alcune delle luci che vediamo non sono nemmeno stelle, ma galassie lontanissime che brillano sullo sfondo come piccole scintille.

Per ottenere queste immagini spettacolari, Chandra ha utilizzato i raggi X per individuare le stelle più giovani e attive, mentre il telescopio James Webb ha catturato le nubi di polvere cosmica usando l’infrarosso. Il risultato? Una palette di colori che spazia dall’arancione al blu, creando un vero e proprio dipinto cosmico. E non si tratta solo di uno spettacolo per gli occhi: queste immagini ci aiutano a capire meglio come nascono le stelle e come evolvono le galassie.

Questi scatti non sono solo belli da guardare, ma hanno un valore scientifico immenso. Ogni piccolo dettaglio svelato ci racconta qualcosa in più sui segreti dell’universo. E mentre qui sulla Terra ci prepariamo per le festività con luci e decorazioni, il cosmo sembra voler partecipare alla festa, offrendoci il suo spettacolo luminoso.

Alla fine, immagini come queste non sono solo un regalo per la scienza, ma anche per tutti noi. Ci ricordano quanto sia vasto e straordinario l’universo, capace di raccontare storie incredibili attraverso giochi di luce e colore che sembrano fatti apposta per farci sognare.