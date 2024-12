Prima Alfa Romeo 33 Stradale consegnata: capolavoro di stile e potenza

La prima Alfa Romeo 33 Stradale è stata ufficialmente consegnata il 17 dicembre 2024. Una data scelta non casualmente, ma in omaggio al 58º anniversario della progettazione della prima 33 Stradale. Questa supercar esclusiva rappresenta l’apice dell’ingegneria e del design del Biscione, riportando in vita l’essenza di un’icona senza tempo.

Il nuovo proprietario, membro del Club 33, ha seguito da vicino lo sviluppo del progetto. Passo passo ne ha visto la sua nascita, sin dal suo annuncio. Grazie al servizio “Bottega”, offerto da Alfa Romeo, ha potuto personalizzare ogni dettaglio della sua vettura. Ha così potuto creare un esemplare unico. Questa dedicata attenzione alla personalizzazione è una particolarità dell’azienda, lo specchio della sua accortezza all’artigianalità e alla clientela.

Prestazioni da sogno e test d’eccezione per la nuova Alfa Romeo

La versione consegnata dell’Alfa Romeo monta un V6 biturbo da 3 litri che ha una potenza a dir poco superlativa di 620 CV. La sua forza viene trasmessa alle ruote posteriori, garantendo uno scatto da 0 a 100 km/h in meno di tre secondi e una velocità massima di 333 km/h. Un bolide che rappresenta il sogno di chiunque voglia dominare la strada. Un capolavoro di tecnica e velocità, pensato per regalare emozioni uniche.

I test finali si sono svolti a novembre sulla pista di Nardò, sotto la supervisione di Valtteri Bottas, ex pilota di Formula 1 e uno dei fortunati proprietari delle 33 unità prodotte. Come si può ignorare il contributo di un professionista così esperto? Le sue indicazioni hanno affinato ogni dettaglio, confermando l’eccellenza della dinamica di guida. La nuova Alfa Romeo 33 Stradale non è solo una macchina da sogno. È un tributo alla tradizione e una visione per il futuro. Questa consegna segna l’inizio di un nuovo capitolo per Alfa Romeo, riaffermando il ruolo del marchio come simbolo di innovazione e passione automobilistica. Se ne aveste la possibilità, acquistereste, anzi costruireste, un’auto così fantastica? La risposta probabilmente è più che scontata.