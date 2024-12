La svolta elettrica di Lamborghini ci sarà, ma non nei tempi precedentemente indicati dall’azienda. La Casa di Sant’Agata Bolognese ha annunciato che lo slittamento del debutto della prima supercar completamente elettrica.

Inizialmente prevista per il 2028, il debutto della prima Lamborghini completamente elettrica è stato spostato al 2029. A confermarlo è direttamente Stephan Winkelmann, CEO della Casa del Toro. Nonostante lo slittamento temporale di appena un anno, si tratta di una scelta importante, maturata in seguito ad una profonda analisi del mercato da parte del brand.

Stando a quanto dichiarato dall’Amministratore Delegato, il settore delle auto sportive di lusso non è pronto per affrontare una transizione così importante. L’elettrificazione resta un passaggio fondamentale per il gruppo ma, nonostante questo, Winkelmann ha affermato che: “Non pensiamo che il 2029 sia troppo tardi per possedere una vettura elettrica. Il segmento in cui operiamo non sarà pronto nel 2025 o nel 2026”.

Automobili Lamborghini ritiene che il mercato delle supercar non sia pronto per la transizione all’elettrico

Con un anno in più a disposizione, Automobili Lamborghini potrà pianificare il debutto della prima vettura completamente elettrica con maggiore tranquillità. Inoltre, sarà possibile attendere le nuove normative in materia previste per il 2026 da parte dell’Unione Europea.

Questa transizione sarà molto importante per tutte le case automobilistiche e in particolare per quelle che non operano nel segmento delle sportive di fascia alta. In seguito alle revisioni previste nei prossimi anni, potrebbero esserci cambiamenti sostanziali da parte dei legislatori, magari con una maggiore apertura ai carburanti sintetici.

Si tratta di una scelta che Automobili Lamborghini ritiene assolutamente percorribile e che potrebbe evitare l’abbandono completo dei motori endotermici. Il fascino dei motori V12, V10 e V8 è ancora troppo forte per privare gli appassionati del loro caratteristico rombo.

Infine, Winkelmann ha voluto rassicurare che Automobili Lamborghini resterà un’eccellenza italiana. L’AD ha affermato che la produzione continuerà ad essere effettuata a Sant’Agata Bolognese, storica sede dell’azienda.