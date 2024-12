Il produttore tech OnePlus ha finalmente annunciato in veste ufficiale sul mercato la sua nuova line up di rilievo. Ci stiamo riferendo in particolare alla nuova serie accennato che questa volta include fino a due modelli, ovvero i nuovi OnePlus Ace 5 e OnePlus Ace 5 Pro. Ci troviamo di fronte a dei nuovi dispositivi dalle ottime prestazioni grazie alla propria scheda tecnica. Vediamo qui di seguito i dettagli.

OnePlus svela ufficialmente i nuovi OnePlus Ace 5 e Ace 5 Pro

Il produttore tech OnePlus ha finalmente tolto i veli sui suoi nuovi smartphone di punta della serie Ace. Come già accennato in apertura, il primo di questi device è il nuovo OnePlus Ace 5. Quest’ultimo affida le sue prestazioni al soc Snapdragon 8 Gen 3 con in accoppiata numerosi tagli di memoria. L’autonomia è invece affidata ad una batteria da 6415 mah con supporto alla ricarica rapida da 80W.

Il secondo modello preservato da OnePlus è il nuovo OnePlus Ace 5 Pro. Quest’ultimo può invece vantare a bordo la presenza del soc Snapdragon 8 Elite con tagli di memoria comprendenti fino a 16 GB di RAM LPDDR5X e fino a 1 TB di storage interno UFS 4.0. La batteria ha poi una capienza di 6100 mah con addirittura il supporto alla ricarica rapida da 100W.

Per il resto, entrambi i modelli condividono le stesse caratteristiche. Abbiamo infatti sul fronte un display con tecnologia AMOLED da 6.78 pollici. Si tratta di un pannello di tipo LTPO 8T con una risoluzione pari a 2780 x 1264 pixel ed una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Il tutto è poi protetto da un vetro protettivo Crystal Shield Glass. Il comparto fotografico include poi tre fotocamere posteriori rispettivamente pari a 50, 8 e 2 MP.

Prezzi e disponibilità

I nuovi dispositivi di casa OnePlus saranno disponibili all’acquisto inizialmente per il mercato cinese ad un prezzo iniziale di circa 305 euro e circa 450 euro al cambio attuale rispettivamente per OnePlus Ace 5 e OnePlus Ace 5 Pro.