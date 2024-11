Google ha da poco lanciato un importante aggiornamento per Chrome su iOS, introducendo quattro nuove funzionalità. Tutte pensate per arricchire l’esperienza d’uso degli utenti su iPhone e iPad. Le ultime novità introdotte portano su iOS alcune opzioni già apprezzate dai clienti Android. Tra cui, strumenti di ricerca avanzati, opzioni di archiviazione, miglioramenti per lo shopping online e l’accesso immediato alle mappe. Il loro scopo è quello di provare a rendere la navigazione molto più intuitiva e completa, facilitando l’accesso a informazioni e contenuti.

Google Chrome: gestione dello spazio e ricerche migliorate

Una delle novità principali riguarda l’utilizzo di Google Lens, ora potenziato per consentire ricerche visive ancora più precise. Oltre alla possibilità di caricare immagini dalla galleria, Lens permette di aggiungere parole alla query visiva. Come, ad esempio, un colore o una caratteristica specifica, ottenendo così risultati più mirati. In più, la funzione offre una “AI Overview” che raccoglie e integra le informazioni più rilevanti dal web. Così da rendere la ricerca per immagini un’esperienza molto più ricca e dettagliata.

Per chi ha spesso problemi di archiviazione, Chrome offre ora la possibilità di salvare file direttamente su Google Drive o GoogleFoto. Tale funzione risulta particolarmente utile su dispositivi con poco spazio. Poiché permette di liberare memoria locale senza perdere contenuti importanti. I file salvati vanno automaticamente in una cartella dedicata su Drive. Mentre le immagini si possono archiviare in Google Foto con un semplice tocco prolungato.

Shopping online e mappe a portata di mano

Un’altra novità interessante riguarda lo shopping online. In questo contesto, grazie a Shopping Insights, Chrome segnala direttamente nella barra degli indirizzi le migliori offerte. Mostrando una notifica “Good Deal Now” quando è disponibile a un buon prezzo. Questa funzione, inizialmente attiva solo negli Stati Uniti, include anche informazioni sulla cronologia dei prezzi e consente il monitoraggio delle offerte per agevolare gli acquisti. Google prevede di estenderla a livello globale nei prossimi mesi, rendendola accessibile a un pubblico più ampio.

Per coloro che necessitano di visualizzare rapidamente un indirizzo su una mappa, Chrome introduce un’opzione per accedere alle mappe direttamente dalla pagina web. Basta toccare l’indirizzo evidenziato per aprire una mini-mappa, evitando di dover passare a Google Maps. Questa funzione, ancora in fase di test, sarà presto disponibile per tutti e rende più semplice la consultazione delle mappe durante la navigazione.

Insomma, le nuove opzioni di Chrome per iOS mirano a migliorare l’usabilità del browser. In particolare integrando funzioni pratiche per una navigazione più fluida e personalizzata.