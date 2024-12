Kena Mobile: le promo fino a 230 giga sono assurde, eccole qui

Kena Mobile propone una nuova offerta dedicata a chi desidera un pacchetto ricco e a basso costo. È ufficiale il ritorno della promo Smart 100. Questa è disponibile fino al 1 gennaio 2025 e garantisce a tutti quelli che arrivano a far parte del gestore, massima trasparenza e tanti contenuti.

Questa offerta include minuti illimitati, 200 SMS e 100 GB di traffico dati in 4G al costo di 4,99€ al mese, con il vantaggio del primo mese gratuito. In aggiunta, anche la spedizione della SIM è completamente gratuita.

Un’offerta per i nuovi arrivati: Kena Mobile sfida la concorrenza

Questa nuova offerta del celebre gestore virtuale è stata pensata appositamente per togliere utenti alla concorrenza. Per questa motivazione infatti Kena Mobile la indirizza solo a coloro che arrivano da Iliad o da altri gestori virtuali. Le condizioni sono molto interessanti, anche perché l’operatore è molto famoso per via della trasparenza delle sue tariffe telefoniche. Che utilizza molto lo smartphone, sia per lavoro che a scopo ricreativo, può trovare in questa nuova promozione mobile un vero punto di forza.

Cosa include l’offerta “Smart 100”

Minuti illimitati per chiamare qualsiasi numero in Italia;

per chiamare qualsiasi numero in Italia; 200 SMS da inviare ogni mese;

da inviare ogni mese; 100 GB di dati in 4G per navigare in libertà;

di dati in 4G per navigare in libertà; Costo mensile di 4,99€ , con il primo mese gratis ;

, con il ; Spedizione della SIM gratuita.

L’offerta può essere attivata online o presso i negozi autorizzati. Inoltre, non ci sono costi nascosti o sorprese, un aspetto che rende Kena Mobile una scelta interessante per chi cerca un servizio affidabile e chiaro.

Questa promozione si distingue per l’ottimo rapporto qualità-prezzo. Con un costo ridotto e un ampio pacchetto di servizi, la “Smart 100” risponde alle esigenze di chi ha bisogno di molti GB e chiamate senza limiti, mantenendo una spesa contenuta.

Per chi desidera cambiare operatore, questa è una soluzione da valutare, ma conviene affrettarsi: la promozione è attivabile solo fino al 1 gennaio 2025.