Dal 21 dicembre 2024, WindTre introduce importanti novità nel suo portafoglio di offerte mobili “Operator Attack“. Le nuove proposte, denominate GO 150 S-5G e GO150 S5G Easy Pay, offrono minuti illimitati verso tutti, 50 SMS e 150 Giga in 5G. Tutto ciò a soli 6,99€ al mese. Entrambe le soluzioni, con attivazione gratuita, sono dedicate ai clienti che passano a WindTre provenendo da operatori virtuali come Tiscali, Optima, Spusu e Welcome Italia.

WindTre: promozioni natalizie e opzioni per tutti i gusti

Le GO 150 S 5G si differenziano per il metodo di pagamento. La versione standard addebita il costo sul credito residuo. Mentre l’opzione Easy Pay prevede addebiti su carte o conto corrente. Per tutte le offerte GO però sarà introdotto un costo per la nuova SIM di 10€. Eliminando così la precedente promozione che prevedeva SIM gratuite. Queste proposte saranno disponibili nei negozi WindTre fino a nuova comunicazione, garantendo una vasta tipologia di opzioni ai nuovi clienti.

Per il periodo natalizio, l’ operatore propone anche l’offerta speciale GO 150 Xmas Edition 5G Easy Pay. La quale sarà attivabile fino all’8 gennaio 2025. Questa promo include gli stessi servizi delle GO 150 S. ma un costo mensile di 9,99€ con attivazione gratuita, vincolando però il cliente per 24 mesi. In più, restano disponibili le offerte GO Unlimited 100 e GOUnlimited100 Easy Pay. Esse combinano 100GB in 5G a piena velocità con internet illimitato a 10Mbps, a partire da 9,99€ al mese.

WindTre conferma anche altre opzioni per clienti provenienti da Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce e Lyca Mobile. Tra queste, la GO150 XS5G offre gli stessi benefici della GO150 S, ma a un costo inferiore di 5,99€ al mese. Per chi preferisce una soluzione meno vincolante, sono disponibili le offerte GO Digital. Tutte attivabili online con prezzi a partire da 5,99€.

Insomma, con una copertura-5G estesa al 76,4% della popolazione, WindTre si pone come uno dei principali operatori sul mercato italiano. Offrendo soluzioni diversificate e innovative per ogni esigenza.