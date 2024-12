La Renault Rafale E-Tech si presenta come un innovativo SUV Coupé che combina design futuristico, tecnologia avanzata e prestazioni convincenti. Questo modello rappresenta un mix tra l’estetica di un aereo da caccia e la funzionalità di un’autovettura moderna, ispirandosi proprio al celebre velivolo da cui prende il nome.

Con un pacchetto tecnologico ricco e un’identità visiva unica, la Renault Rafale si candida come uno dei SUV più interessanti del mercato nel 2024.

Design ed esterni

La Renault Rafale E-Tech colpisce subito per il suo aspetto dinamico e muscoloso. Con una larghezza di 1,86 metri e una lunghezza di 4,71 metri, questo SUV trasmette presenza e autorità su strada. Gli eleganti fari a matrice LED, disponibili nel pacchetto Advanced Driving Assist, aggiungono un tocco tecnologico al frontale, mentre la griglia anteriore tridimensionale, caratterizzata da un motivo a rombi, dona un look moderno e distintivo.

Il design laterale si distingue per il tetto spiovente tipico dei SUV Coupé, arricchito dal logo Alpine che identifica la versione Esprit Alpine. I cerchi in lega da 20 pollici, disponibili per tutti gli allestimenti, completano l’immagine sportiva e raffinata dell’auto. Sul retro, il lunotto inclinato e il gruppo ottico tridimensionale conferiscono un ulteriore senso di dinamismo. Tuttavia, l’assenza di terminali di scarico a vista può lasciare perplessi gli appassionati di estetiche sportive.

Portabagagli ed interni

Il bagagliaio della Renault Rafale offre una capacità di 530 litri, estendibile a 1.600 litri con i sedili posteriori abbattuti. Nonostante lo scalino presente tra il paraurti e il piano di carico possa risultare scomodo, le finiture interne del vano sono eccellenti, con materiali morbidi e dettagli funzionali come prese da 12 V e ganci per il fissaggio.

Gli interni si distinguono per l’elevata qualità dei materiali e l’attenzione al dettaglio. Dai rivestimenti morbidi ai tessuti blu dell’allestimento Alpine, tutto contribuisce a creare un ambiente confortevole e premium. La triplice cucitura tricolore e i dettagli in simil-legno offrono un tocco elegante. I sedili sono avvolgenti e spaziosi, anche per passeggeri alti, con numerosi comfort tra cui prese USB-C e optional come i sedili riscaldati e massaggianti.

Sistema multimediale

Il sistema multimediale della Renault Rafale E-Tech rappresenta uno dei punti di forza del veicolo, posizionandosi come uno dei più avanzati e user-friendly della sua categoria. Al centro del sistema si trova il Renault Air Link, che combina due schermi: un display per l’infotainment da 12 pollici, posizionato verticalmente, e un pannello da 12,3 pollici dedicato alla strumentazione digitale. Questi due schermi, quasi uniti, creano un’interfaccia integrata e accattivante, che ricorda le moderne console di comando. La qualità visiva dei display è eccellente, con grafica nitida e colori vivaci, sebbene il display centrale tenda a riflettere la luce in alcune condizioni, specialmente durante giornate molto luminose.

Il sistema operativo, basato su Android, garantisce una fluidità sorprendente e un’interfaccia intuitiva. Gli utenti abituati agli smartphone troveranno immediatamente familiari le sue funzionalità, che includono il supporto per Android Auto e Apple CarPlay, entrambi disponibili in modalità wireless. La connessione Bluetooth è veloce e stabile, mentre le porte USB-C consentono di ricaricare i dispositivi e trasferire dati senza problemi.

Una delle caratteristiche più interessanti è il PlayStore integrato, che consente di scaricare app progettate specificamente per il sistema multimediale. Questo amplia le possibilità di personalizzazione e aggiunge funzionalità utili, come app per la navigazione o il monitoraggio delle prestazioni del veicolo.

Il menù “Home” fornisce un accesso rapido alle funzioni principali, tra cui il navigatore GPS, la radio, e le impostazioni del veicolo. Il sistema di navigazione integrato è rapido e preciso, con mappe aggiornabili e indicazioni chiare. Una caratteristica degna di nota è la possibilità di visualizzare il flusso energetico del motore ibrido in tempo reale, utile per monitorare lo stato della batteria e il recupero dell’energia durante la frenata rigenerativa.

Il sistema multimediale include anche una gestione avanzata delle modalità di guida, accessibile tramite il pulsante “Multisense” posizionato sul volante. Da qui, è possibile selezionare le modalità Comfort, Eco, Sport o Personalizzata, che influenzano non solo la risposta del motore e del servosterzo, ma anche l’illuminazione ambientale interna. Ogni modalità è associata a un colore specifico, come il lilla per Eco o il rosso per Sport, che crea un’atmosfera personalizzata e coinvolgente.

Un’altra funzione di spicco è il sistema di telecamere a 360°, che offre una vista completa del veicolo durante le manovre. Le immagini delle telecamere anteriori, posteriori e laterali, combinate con i sensori di parcheggio, garantiscono una precisione millimetrica nelle operazioni più complesse. Il Park Assist, incluso nel pacchetto opzionale Advanced Driving Assist, consente di parcheggiare in modo autonomo sia in parallelo che perpendicolarmente, rendendo la guida in città più rilassata e sicura.

L’integrazione della tecnologia ADAS nel sistema multimediale è eccellente. Dal menù dedicato, è possibile configurare e monitorare i sistemi di assistenza alla guida, come il mantenimento della corsia, il cruise control adattivo e il riconoscimento dei segnali stradali. Questi assistenti sono ben calibrati e non risultano mai invasivi, offrendo un’esperienza di guida piacevole e serena.

Infine, il comfort a bordo è ulteriormente migliorato grazie a funzioni come i sedili regolabili elettronicamente con memoria, il massaggio integrato e l’impianto audio Harman Kardon opzionale, che offre un suono di altissima qualità. In definitiva, il sistema multimediale della Renault Rafale non solo impressiona per la sua reattività e completezza, ma eleva l’intera esperienza di guida grazie alla sua combinazione di tecnologia, praticità e intrattenimento.

Guidabilità e motorizzazioni

La Renault Rafale E-Tech è equipaggiata con un sistema full hybrid che combina un motore benzina 1.2 tre cilindri con due motori elettrici, per una potenza complessiva di 200 CV. La presenza dell’asse posteriore sterzante migliora la manovrabilità in città e contribuisce a una guida dinamica su percorsi misti. Tuttavia, il cambio, che combina due rapporti elettrici e quattro termici per un totale di 14 combinazioni, richiede un po’ di pratica per essere padroneggiato.

La qualità della frenata, invece, potrebbe essere migliorata, dato che si percepisce la differenza tra la frenata rigenerativa e quella meccanica, rendendo il pedale meno uniforme.

Consumi

I consumi della Renault Rafale sono nella media per un SUV ibrido. In città si attestano intorno a 6,2 litri per 100 km, salendo a 7,2 litri su percorsi misti e a circa 8,2 litri in autostrada. Sebbene il consumo autostradale sia superiore rispetto a una vettura termica, i dati sono accettabili per la categoria.

Prezzi e conclusioni

La Renault Rafale è disponibile in tre allestimenti, con prezzi che partono da 34.923 euro per la versione Techno e arrivano a 45.988 euro per la Atelier Alpine, la prima con la motorizzazione full hybrid da 200 CV e la seconda con la motorizzazione Plug-in hybrid da 300 CV. Considerando la dotazione tecnologica e le prestazioni, i prezzi sono competitivi rispetto ai concorrenti premium tedeschi.

La Renault Rafale E-Tech è un SUV Coupé che si distingue per il suo design audace, interni di alta qualità e un sistema multimediale all’avanguardia. Sebbene presenti alcune aree migliorabili, come il feeling del cambio e la frenata, il bilancio complessivo è altamente positivo, rendendola una scelta ideale per chi cerca un SUV tecnologico e versatile.