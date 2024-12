A partire dal 21 dicembre 2024, WindTre introduce una nuova serie di offerte mobili pensate per chi cerca una connessione veloce e vantaggiosa. Tra queste, vi è la nuova GO 150 S 5G, proposta a soli 6,99€ al mese. La promo include minuti illimitati, 50 SMS e ben 150GB di traffico dati sulla rete 5G. Garantendo così una connessione affidabile e veloce.

WindTre: novità natalizie e opzioni personalizzate

Questa promozione è destinata ai nuovi clienti che effettuano la portabilità da specifici operatori virtuali. Tra cui Tiscali, Optima, Spusu e Welcome Italia. L’attivazione è gratuita, cosa che rende l’offerta ancora più interessante, mentre la nuova SIM ha un costo di 10€. Le modalità di pagamento previste sono due. Ovvero l’ addebito su credito residuo o tramite Easy Pay, il sistema di pagamento automatico di WindTre. Entrambe le soluzioni garantiscono la stessa convenienza, offrendo una certa flessibilità nella gestione dei costi mensili.

In occasione delle festività natalizie, l’ operatore ha lanciato anche una versione speciale dell’offerta. Stiamo parlando della GO 150 Xmas Edition 5G Easy Pay, disponibile fino all’8 gennaio 2025. Questa variante offre gli stessi vantaggi della GO150 S 5G, ma con un costo mensile di 9,99€. Dunque assolutamente ideale per chi desidera sfruttare al massimo la rete durante le festività.

Per chi proviene invece da operatori come Iliad, Fastweb e PosteMobile, WindTte propone offerte personalizzate, con tariffe a partire da 5,99€ al mese. Non mancano soluzioni flessibili come la GO Unlimited 100, che offre 100GB a piena velocità e navigazione illimitata a 10Mbps una volta esauriti i giga principali. Il tutto al costo di 10 euro al mese.

Rete 5G e condizioni contrattuali

Le nuove offerte, come detto, si appoggiano sulla rete 5G di WindTre. La quale copre la maggior parte del territorio nazionale, offrendo una connessione stabile e performante. È importante però avere bene a mente che alcune promozioni prevedono un vincolo di utilizzo di 24 mesi in caso di attivazioni agevolate.