Truffa phishing in corso: il testo ha rubato soldi agli utenti

Anche questa volta la truffa sembra aver colto di sorpresa le persone. Come potete vedere il messaggio in basso sembra effettivamente arrivare da un corriere ma vi garantiamo che non è così. Fate molta attenzione al testo che sta girando in quanto potrebbe fregare soprattutto coloro che attendono un pacco a casa.

Truffa in corso con il messaggio del pacco in arrivo

L’obiettivo dei truffatori è quello di far cliccare le persone sul link presente nel testo (che noi abbiamo omesso). Ecco il messaggio:

“Tasse doganali

Ciao,

al tuo pacco si applicano tasse doganali. Si prega di pagare la tassa doganale prima del . Se il pagamento non è stato effettuato, il pacco verrà restituito al mittente.

Codice a barre 323212510700124077263030

Indirizzo di consegna

L’indirizzo deve essere confermato

Tempo di consegna previsto

09:22 – 12:00

GRAZIE!

acendo consegnare il pacco in un luogo sicuro, insieme

isparmiamo circa il 10% di CO2

Traccia un pacco

Non ci sei?

Se non sei presente al momento della consegna, consegneremo il tuo pacco nel luogo sicuro di tua scelta. Fai clic sul collegamento sottostante per modificare le tue preferenze.

Ancora più sostenibile?

Ricevi il tuo prossimo pacco direttamente al tuo Punto di Ritiro preferito, ovvero il 30% in meno di emissioni di CO!

Modifica le preferenze di consegna

Una domanda sul tuo pacchetto?

Potete garantire che il mio pacco verrà consegnato in tempo?

Il tempo di consegna previsto è indicativo, normalmente il 95% dei pacchi viene consegnato entro questa fascia oraria. Fai clic su “Traccia pacco” qui sopra per i tempi di consegna più recenti.

Quanto tempo prima della consegna posso impostare o modificare le mie preferenze di consegna?

Puoi scegliere un luogo sicuro o un vicino fino a 10 minuti prima della consegna. Se desideri scegliere un Punto di Ritiro o un Distributore di Pacchi, ciò è possibile fino alla sera (mezzanotte) precedente la consegna.

Posso accedere a un’applicazione Track & Trace per tracciare il mio pacco?“.