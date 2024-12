Un’innovazione straordinaria nel mondo delle auto ibride è arrivata con la presentazione del cambio automatico DB49. Il quale è stato sviluppato dalla britannica Horse Powertrain, una divisione di proprietà di Renault e Geely. Questa trasmissione rappresenta un vero e proprio punto di svolta del settore tecnologico. In quanto si tratta appunto di un cambio automatico senza frizione, con ben 15 marce. La sua applicazione sulla Renault Rafale ibrida plug-in segna una delle prime volte in assoluto in cui un’auto elettrica o ibrida utilizza una tecnologia così avanzata. Il cambiamento più importante riguarda proprio l’assenza della frizione tradizionale. La quale viene sostituita da due motori elettrici. Tale soluzione offre numerosi vantaggi. Come una maggiore efficienza energetica, minori ingombri e un peso ridotto di soli 99 kg. Ma ciò che sorprende davvero è la capacità della trasmissione di gestire fino a 15 diverse combinazioni di rapporti. Permettendo così alla vettura di ottenere prestazioni eccezionali, con una coppia massima di 470Nm e una potenza di picco elettrico di 35kW.

La produzione a Siviglia: un centro di eccellenza nella tecnologia delle trasmissioni per auto

Questa trasmissione innovativa migliora la performance della Renault Rafale. Ma rappresenta un esempio concreto di come le auto ibride e elettriche stiano evolvendo per diventare più efficienti e performanti che mai. Grazie all’integrazione dei motori elettrici, il cambio DB49 gestisce la potenza in modo ottimale. Riduce così il consumo di batteria e migliora l’autonomia in modalità elettrica. L’innovazione della trasmissione senza frizione è frutto di anni di ricerca e sviluppo da parte di Horse Powertrain. Il quale ha puntato su soluzioni tecnologiche per soddisfare la crescente domanda di veicoli a basse emissioni.

Il cambio DB49 non è solo il frutto di un’idea brillante, ma anche di una produzione all’avanguardia. Lo stabilimento di Horse Powertrain a Siviglia, in Spagna, è il luogo dove questa innovazione viene realizzata. Qui, oltre 1.000 tecnici e ingegneri lavorano per produrre trasmissioni ibride e termiche di alta qualità. La fabbrica ha una lunga storia di successi. Si parla infatti dì oltre 32 milioni di unità prodotte in 60 anni di attività, e il 60% della produzione esportato in tutto il mondo. Nel 2024, l’impianto ha prodotto 666.670 trasmissioni. Un numero che testimonia il ruolo di leadership dell’azienda nel settore. La scelta di montare il nuovo cambio sulla Renault Rafale conferma la fiducia di Renault e Geely nella qualità e innovazione prodotte a Siviglia.

Il CEO di Horse, Patrice Haettel, ha dichiarato che la produzione della DB49 è una pietra miliare per l’azienda. Un passo decisivo verso il rafforzamento del suo ruolo nell’ambito della mobilità sostenibile. Grazie all’introduzione di tecnologie avanzate come la Power Electronics Box (PEB), che ottimizza il consumo della batteria, la DB49 migliora così le performance dei veicoli. Ma contribuisce anche a rendere l’automobile del futuro più ecologica e accessibile.