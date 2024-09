Renault Rafale: avviata la produzione di motori ibridi il modello

HORSE Powertrain Solutions ha dato il via alla produzione di motori a benzina turbo da 1,2 litri e 3 cilindri presso lo stabilimento di Valladolid, in Spagna. Questi propulsori, destinati ai veicoli ibridi plug-in (PHEV), portano avanti un’importante evoluzione per l’azienda, impegnata a fornire soluzioni di mobilità a basse emissioni. Il motore, identificato come HR12, è stato ottimizzato per un utilizzo efficiente nei sistemi ibridi plug-in. Tale sistema offre una potenza massima di ben 110 kW (152 CV). Oltre ha questa potenza ha anche una coppia di 230 Nm. Il primo veicolo a beneficiare di questo motore sarà la Renault Rafale E-Tech 4×4 Hybrid. Parliamo di un’auto che promette di unire prestazioni e sostenibilità. Ma come può un motore così piccolo offrire simili risultati? La risposta sta nell’integrazione con un avanzato sistema PHEV.

La produzione iniziale di questi motori per la Renault sarà di 1.200 unità al mese, con una capacità massima che può arrivare fino a 6.875 motori mensili. HORSE ha investito 4 milioni di euro per adattare la linea di produzione. Ha anche creato 345 nuovi posti di lavoro a Valladolid, dimostrando un impegno concreto nell’innovazione. Quanto sarà allora potente la nuova Renault con queste caratteristiche?

Un sistema PHEV di alto livello per la nuovissima ibrida Renault

Il powertrain della Renault Rafale 4×4 Hybrid sarà un vero gioiello tecnologico, che combina il motore HR12 con tre motori elettrici. Due di questi, uno da 50 kW all’anteriore e uno da 100 kW al posteriore, forniranno trazione su tutte le ruote. Il terzo motore, chiamato HSG (High-Voltage Starter Generator) da 25 kW, gestirà funzioni di avviamento e supporto.

Con una potenza complessiva superiore ai 300 CV, le prestazioni sono garantite, da vera sportiva ruggente. Inoltre, la batteria agli ioni di litio da 22 kWh. Tale sistema la vettura avrà un’autonomia in modalità completamente elettrica di oltre 100 km. La Renault Rafale 4×4 Hybrid avrà poi consumi estremamente ridotti. Il valore medio sarà di appena 0,7 litri per 100 km e le emissioni di CO2 saranno di soli 15 g/km. Questo dimostra come HORSE e Renault stiano puntando su una mobilità sempre più sostenibile, di certo non trascurando l’aspetto delle prestazioni.